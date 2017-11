Rakveres pandi üles jõulukuusk, kunstilist puud hakatakse ka püstitama

Juhuse tahtel on mõlemad sel aastal Rakveret ehtivad kuused 12,5 meetri kõrgused, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Rakverest 30 kilomeetri kauguselt Rajakülast linna toodud kaks tonni kaalunud puu oli alguses kõrgem, kuid osa temast läks uues kohas maa sisse.

Põld, kus kuusk koos kasega sirgus, oli küll öösel maha sadanud lumest valge, kuid siiski pehme. Üle kümne aasta kuuski linnadesse sõidutanud kraanajuhi Aleksandr Agruzovi õnneks oli kohal ka traktor.

Rakvere linnametsnik Taavi Saar tegi valiku kolme sõelale jäänud kuuse vahel. Otsustamise kriteeriumid olid lihtsad.

"Ta võiks enam-vähem ilus olla, võra ühtlane. Kõige olulisem on see, et ta saaks kätte, et saaks tehnikaga ligi ja auto peale tõsta, sest meil on talved nagu nad on. See on väga keeruline ja see otsustab sageli," ütles Saar.

"Aktuaalne kaamera" uuris Jüri Arult, kelle maal kuusk üle 30 aasta sirgus, kas on ka uhke tunne, et just tema puu välja valiti.

"Mis uhke tunne ta nüüd on. Hea kui ta inimestele rõõmu valmistab," vastas Aru.

Samal ajal kui looduslikku kuuske kirikukellade saatel kirikuparki püstitati, käis Rakvere ametikoolis töö kunstnik Teet Suure selleaastase taiese kallal.

Tänavu on Rakvere kuuseinstallatsiooni omapära see, et inimesed saavad ise olla kuusekaunistused, tõustes mööda treppe kuuse otsas asuvatele vaateplatvormidele.

"Jah, selline võimalus on, mida ma pole tõesti kuskil varem näinud. Meil saab nüüd minna veidi kõrgemale, lausa jõulupuu sisse," selgitas Suur.

Rahvas tundub olevat rahul, et linnas on kaks kuuske.

"Vanemale generatsioonile meeldiks see, kui ta oleks keskväljakul ja installatsioon siin, aga seda otsustab juba linnavalitsus, kuhu mida panna," kommenteeris Uuno Veedla.

"Mulle meeldivad need istallatsioonid, aga meie tulime vaatama, kuidas selline asi siia püsti saab, sellist asja just iga päev ei näe," rääkis jõulukuuse püstitamist vaatamas käinud Kärt-Mari Paju.