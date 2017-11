Kuriteos kahtlustatav Teet Soorm vabanes kinnipidamiselt

Mõlemat meest on prokuratuuri teatel alust kahtlustada suures ulatuses omastamises ja rahapesus.

Lisaks peeti sama kriminaalmenetluse raames kinni veel üks inimene, keda on alust kahtlustada Soormi ja Tuvi kuritegudele kaasa aitamises. Tuvi oli eelmise aastani HKScan Estonia seakasvatusdivisjoni direktor ja HKScanile kuuluva Rakvere Farmide juhatuse liige.

"Aktuaalne kaamera" püüdis Soormilt ka kommentaari saada, kuid mees ei soovinud meediaga suhelda:

Põhja ringkonnaprokuratuuri prokurör Stella Veber selgitas, et seni kogutud tõendite järgi on alus Soormi ja Tuvi kahtlustada ettevõttele kahjulike tehingute tegemise läbi usalduse kuritarvitamise ning kokku ligi pooleteise miljoni euro omastamises ning samas ulatuses rahapesus.

"Esitatud kahtlustuste järgi omastasid Teet Soorm ja Mati Tuvi aastatel 2010-2016 AS Rakvere Farmide vara, kasutades selleks nendega seotud isikutele kuuluvate või nende kontrolli all olevate ettevõtetega sõlmitud lepinguid. Samuti kasutati fiktiivseid arveid kuritegelikul teel saadud raha legaliseerimiseks. Lisaks sõlmisid Teet Soorm ja Mati Tuvi ettevõttele kahjulikke rendi- ja garantiilepinguid, millega võeti ettevõttele põhjendamatuid kohustusi summas üle kolme miljoni euro. Tänaseks on kriminaalmenetluses tsiviilhagi tagamiseks arestitud üle 1,3 miljoni euro väärtuses erinevat vara," lisas prokurör Veber.

Kahtlusaluseid on kokku seitse: kolm juriidilist ja neli füüsilist isikut. Sealjuures on aresti alla langenud just juriidilise isikute omand.

Varem on Soorm kinnitanud, et kõik tehingud teenisid HKScani huve ja tegemist oli otsitud põhjusega selleks, et ametisse panna uus juhtkond.