Neljapäeval sajab nii lund, lörtsi kui ka vihma

Euroopa Liit ja Aafrika peavad oma koostöös tulema välja traditsioonilisest doonori ja abisaaja suhtest, kuid sinna on veel pikk tee minna. Nii leiab välisministeeirumi poliitikaosakonna peadirektor Paul Teesalu, kes rääkis hommikul enne Euroopa Liidu ja Aafrika tippkohtumist ERRile, milliseid mõttevahetusi Abidjanist oodata ning millised on Eesti ja ELi peamised huvid Aafrikas.

Esmaspäeva öö on samuti vihma ja lörtsi päralt, päeval aga hakkab ilm selginema. Õhutemperatuurid on öösiti 0 kraadi lähedal või alla selle, päeval kerges plussis.

Laupäeva öö tuleb lume- ja lörtsihoogudega, sekka sajab ka vihma. Päeval aga on vaid üksikuid sajuhooge. Tuul pöördub läänekaarde ja on tugev eelkõige saartel, päeval ka põhjarannikul.

Päeval on ilm enamasti pilves, sajab lund ja lörtsi, saartel tuleb ka vihma. Pärastlõunal sajuvõimalus väheneb. Puhub kagutuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +2, saartel kohati +4 kraadi.

Neljapäeva öösel on pilves ilm, sajab lund ja lörtsi, saartel ka vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 2 kuni 8, öö hakul rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +1, saartel kuni +3 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

