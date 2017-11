USA ärgitas katkestama kõiki sidemeid Põhja-Koreaga

"Me kutsume kõiki riike katkestama kõik sidemed Põhja-Koreaga," ütles Ühendriikide suursaadik Nikki Haley ÜRO Julgeolekunõukogu erakorralisel istungil.

Haley hoiatas, et sõja puhkemise korral hävitatakse Põhja-Korea täielikult.

"Põhja-Korea diktaator tegi eile valiku, mis toob maailma sõjale lähemale," märkis USA saadik.

"Kui sõda peaks puhkema, ärgu olgu siin kaksipidi mõistmist: Põhja-Korea režiim hävitatakse täielikult," lisas ta.

USA ärgitab Hiinat katkestama naftatarned Põhja-Koreale

USA president Donald Trump ärgitas Hiina liidrit Xi Jinpingi katkestama toornafta tarned Põhja-Koreale, ütles Nikki Haley.

Trump ütles kolmapäeval telefonivestluses Hiina presidendiga, et "me oleme jõudnud punkti, kus Hiina peab naftavoolu Põhja-Koreasse katkestama", ütles Haley.

Uus raketikatsetus

Pyongyang teatas varem, et katsetas teisipäeval uut ja kogu USA-d tabada suutvat mandritevahelist ballistilist raketti Hwasong 15, edastas Lõuna-Korea meedia.

Sellega lõppes üle kahe kuu kestnud paus Põhja-Korea raketikatsetustes. Eelmine katsetus toimus 15. septembril ning kolmapäeval toimunud katsetusega lõppesid spekulatsioonid, et pausi tingis Põhja-Korea soov avada pingete lõdvendamiseks uks läbirääkimistele.

Põhja-Korea riigimeedia ütles, et kolmapäeval teele saadetud rakett on Pyongyangi seni välja arendatutest tehniliselt kõige keerulisem.

"Relvasüsteem Hwasong-15 on mandritevaheline ballistiline rakett, mille tipus on ülisuur ja raske lõhkepea, mis suudab tabada kogu Mandri-USA-d," ütles riiklik uudisteagentuur KCNA.

Pyongyangi sõnul jõudis rakett 4475 meetri kõrguseni ja kukkus vette laskeplatvormist 950 kilomeetri kaugusel.

Laskeulatus 13 000 kilomeetrit

Relvastuskontrolli ekspert David Wright ütles, et raketi trajektoori järgi otsustades on raketi tegelik laskeulatus 13 000 kilomeetrit. See oleks varasematest katsetustest suurim ning tähendaks, et rakett suudab tabada kõiki USA suurlinnu.

Pyongyang pole veel tõestanud, et on omandanud tehnilise oskuse tuua lõhkepea kosmosest Maale tagasi ühes tükis ja töötavana, kuid eksperdid arvavad, et Põhja-Korea on tuumaraketilöögi andmise võimekuse lävel.

Kreml nimetas Pyongyangi raketitesti provokatsiooniks ja Hiina väljendas selle üle "sügavat muret".