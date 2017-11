Michal: uute parteide tulekuks on aeg alati küps

Reformierakondlasest riigikogu liige Kristen Michal leiab, et Eesti poliitika maastikul on uute parteide tulekuks alati ruumi.

Michal märkis Eesti Päevalehes oma arvamusloos, et kui on uusi ideid ja probleemilahendusi, mis inimesi kõnetavad, siis uute erakondade sünniks on hetk küps.

"Uued tulijad on head, sest hoiavad olijad vormis ja parema nimel pingutamas. Täitmata välju poliitikas jätkub. Väike on erakondade erinevus vasaktiival ning valik kitsas vene valijal. See annab uuele tulijale hea võimaluse seal kiiresti turgu haarata, ootust uute ja innovaatiliste mõtete järgi on," tõdes ta.

Michali sõnul on Eestis vasakpoolsete ideeline baas kaunis hõre, kuigi sellest hoolimata on neil käes lahedad ajad ning see ka jääb nii, kuni IRL neid võimul hoiab või tekib konkurents, mis sunnib sisuliselt arenema.

"Praegused valitsuse vasaklipslaste mugavussõnumid põhinevad lihtsustusel – inimene ise ei suuda valikuid teha, me valime tema eest. Saamata aru, et piirates inimese valikuid piirame ka tegevusvabadust, ettevõtlikkust, üldist arengut. Keelud ja töökamate maksutõusud on selle mõttepraagi osa," nentis Michal.

"Silmapaistev valikupuudus on venekeelsel valijal. Täna on ettekujutus, justkui venekeelsel inimesel oleks valida kahe vasakerakonna vahel. Ilma uuringutagi saab öelda, et kõigi maailmavaade ei ole vasakpoolne. Kindlasti on tsentris ja paremal hulk inimesi, kes ootavad sõnumit," märkis Michal.

"On paradoksaalne, et venekeelse eestlase, Eesti kodaniku jaoks on peamiselt valida Ühtse Venemaa partneri Keskerakonna ja Keskerakonna lahja versiooni ehk Ossinovski sotsiaaldemokraatia vahel. Poliitiliselt erinevad nad vähe. Üks keelab, teine keelab rohkem. Üks ütleb, et teeb vene haridusele järeleandmisi, teine ütleb, et pealekauba saab ka kodakondsuse," selgitas Michal.

Michali sõnul pole uue tulekuks mustkunsti vaja – ideed, inimesed, mõni kogemustega, kes teab, kuidas faksi toimetusse saata, ja nii see algab. "Eestis on poliitikaväljal alati uutele ruumi ja ma arvan, et see on hea tasakaal," märkis Michal.