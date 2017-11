Uuring: Niinistö toetus on enne valimisi 80 protsenti

Kui varasemate valimiste eel on samal ajaperioodil favoriidist kandidaadi toetus mõnevõrra vähenenud, siis Niinistö puhul on novembris toimunud vastupidine liikumine ning tema toetus on hoopis veelgi rohkem tõusnud. Uuringufirma Taloustutkimus poolt läbi viidud arvamusküsitluse kohaselt hääletaks praegu 80 protsenti valijatest Niinistö poolt ning oktoobriga võrreldes on tema toetus kasvanud protsendipunkti, vahendas Yle.

Teisel kohal on Rohelise Liidu kandidaat Pekka Haavisto, keda toetab 10 protsenti soomlastest. Veel eelmisel kuul oli tema toetus 14 protsenti. Ülejäänud kandidaatide toetus jääb ühest nelja protsendini.

Niinistö ja Haavisto olid vastamisi ka eelmiste, 2012. aastal toimunud presidendivalimiste ajal, kui võitja välja selgitamiseks läks vaja ka teist vooru. Teises voorus kogus Niinistö 63 ja Haavisto 37 protsenti häältest.

Arvamusküsitluses võeti arvesse vaid nende valijate arvamus, kellel on kandidaatide seas oma eelistus. 15 protsenti küsitletutest ei osanud või ei soovinud oma lemmikut hetkel veel nimetada. Oktoobris oli selliseid vastajaid 11 protsenti. Taloustutkimus juhib tähelepanu sellele, et 2011. aastal ehk enne eelmise presidendivalimisi oli samal perioodil kindla lemmikuta osalejaid 29 protsenti.

Kõige olulisem nüanss uuringu juures on see, et Niinistö toetus on niivõrd tugev, et teiste erakondade kandidaatide toetus jääb selgelt alla nende parteide toetusele erakondade edetabelis. Näiteks sotsiaaldemokraat Tuula Haatainenil ja keskerakondlane Matti Vanhanenil on kummalgi kaks protsenti toetust, kuid SDP ja Keskerakonna toetus on rahva seas vastavalt 19 ja 17,4 protsenti.

Sisuliselt on ainult Põlissoomlaste kandidaadil Laura Huhtasaaril on oma erakonna valijate enamuse toetus. Novembris hääletaks isegi roheliste valijatest 54 protsenti Niinistö poolt ja 40 protsenti oma erakonna kandidaadi Haavisto poolt.

Ylele teemat kommenteerinud poliitikateadlased pidasid sellist poliitilist olukorda presidendivalimiste eel ajalooliseks sündmuseks. Samuti peavad nad 11. veebruariks määratud presidendivalimiste teist vooru kõigest teoreetiliseks võimaluseks.