Trump soovitas Briti peaministril Ühendkuningriigi probleemidele keskenduda

"@theresamay, ära keskendu minule, keskendu hävitavale radikaalsele islamiterrorismil, mis Ühendkuningriigis aset leiab. Meie saame ilusti hakkama!" teatas Trump oma Twitteri kontol.

.@Theresa_May, don’t focus on me, focus on the destructive Radical Islamic Terrorism that is taking place within the United Kingdom. We are doing just fine! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2017

Bloomberg toob muuhulgas välja, et kõigepealt viitas Trump oma postituses Briti peaministri nimekaimule.

Pärast Trumpi ametisse asumist käesoleva aasta jaanuaris oli May esimene riigijuht, kes Valget Maja külastas. Suurbritannia on ka kodumaistest kriitikutest hoolimata järjekindlalt rõhutanud USA ja Suubritannia häid suhteid. Samuti pole ta allunud Briti rahvasaadikute ja Londoni linnapea Sadiq Khani üleskutsetele võtta äärmuslike avalduste tõttu tagasi Trumpile esitatud kutse Suurbritanniat külastada.

Asjaolu, et Trump jagas kolmapäeval oma Twitteri kontol Briti paremäärmusliku rühmituse Britain First asejuhi Jayda Fransen kolme Twitteri-postitust, mis sisaldasid vanu videomaterjale, mis on kriitikute sõnul kontekstist välja rebitud ja mida kasutatakse rühmituse poolt kõigi moslemite süüdistamiseks, ei jätnud ilmselt Mayle aga enam Briti avalikkuse ees muud valikut, vahendas Politico.

Rühmituse Britain First asutasid 2011. aastal paremäärmusliku Briti Rahvuspartei (BNP) endised liikmed. Rühmitus on pannud oma liikmeid valimistel kandideerima immigratsiooni- ja abordivastaste sõnumitega, kuid neid ei ole siiani edu saavutanud.

Varem sel kuul esitati Fransenile süüdistus ähvardavate, kuritahtlike või solvavate sõnade kasutamises või sellises käitumises Belfastis tehtud kõnede ajal. Ta peab ilmuma Belfastis kohtusse 14. detsembril.

Originaalpostitusi jagas kõigepealt USA konservatiivne kommentaator Ann Coulter, keda Trump Twitteris jälgib.

Politico omakorda kirjutab äsjast juhtumit kommenteerides ja oma allikatele viidates, et kuigi Valge Maja personaliülemal John Kellyl on õnnestunud märkimisväärselt võtta kontrolli alla see, kes ja millist informatsiooni presidendile jagab, on Trumpi Twitteri-kasutus tema haardeulatusest väljas ja sealtkaudu jõuab presidendini sageli vandenõuteooriatesse kalduvat informatsiooni.

May pressiesindaja: presidendi tegu oli vale

May pressiesindaja teatas meediale, et USA presidendi tegu oli vale.

"Briti inimesed lükkavad ülekaalukalt tagasi paremäärmusluse eelarvamusliku retoorika, mis on vastuolus väärtustega, nagu sündsus, sallivus ja lugupidamine, mida see riik esindab," kommenteeris pressiesindaja.

Valge Maja üritas postituste järelkaja piirata

Valge Maja üritas piirata postituse mõju, väites, et isegi kui moslemivastased videod olid eksitavad, juhtis Trump tähelepanu tõelisele probleemile.

Valge Maja pressiesindaja Sarah Sanders kaitses pressikonverentsil Trumpi otsust säutse jagada, öeldes ajakirjanikele, et president soovis algatada vestlust piirijulgeoleku ja immigratsiooni üle.

"Ma arvan, et tema eesmärk on propageerida tugevaid piire ja rahvuslikku julgeolekut," sõnas Sanders.

Ta sõnas ka, et küsimus, kas Trumpi jagatud moslemivastased videod on tõelised, on kõrvaline, sest oht on tõeline.

"See on see, millest president räägib, see on see, millele president on keskendunud - nende ohtudega tegelemine. Ja need on tõelised, ükskõik, kuidas neid ka vaadata," rääkis Sanders.

Trumpi tabas ulatuslik kriitika nii kodu- kui ka välismaal

Brendan Cox, kelle naise, Suurbritannia parlamendisaadiku Jo Coxi tappis paremäärmuslane, kes hüüdis enne rünnakut "Britain First", on selle sammu hukka mõistnud. "Trump on seadustanud paremäärmuslased omaenda riigis, nüüd püüab ta teha seda meil. Viha levitamisel on tagajärjed & presidendil peaks olema enda pärast häbi," lisas ta.

Suurbritannia moslemite nõukogu kutsus Briti valitsust end nendest kommentaaridest distantseerima. "See on siiani selgeim toetusavaldus paremäärmuslusele ja nende alatule moslemivastasele propagandale USA presidendi poolt," ütles nõukogu pressiesindaja.

Teema tõusis üles ka Briti parlamendis, kus opositsioonilise Tööpartei liige Yvette Cooper kutsus valitsust Trumpi tegevust hukka mõistma. Alamkoja spiiker John Bercow ütles aga, et poleks õige oodata, et valitsus sellele kohe reageerib.

Briti leiboristist parlamendiliige David Lammy märkis: "USA president reklaamib fašistlikku, äärmuslikku rühmitust, mille liidreid on vahistatud ja süüdi mõistetud. Ta ei ole ei meie liitlane ega sõber."

Briti opositsioonijuht Jeremy Corbyn aga nimetas Franseni postituse jagamist põlastusväärseks ja ohtlikuks.

Trumpi postitusi kritiseerisid ka mitmed tema toetajad.

Saatejuht ja ajakirjanik Piers Morgan, kes on nimetanud end presidendi sõbraks, kirjutas Twitteris: "Mida paganat sa teed? Palun lõpeta see hullus ja võta oma jagamised tagasi."

Please read my new column, Mr President @realDonaldTrump & understand the enormity of what you have done with your appalling Britain First reweets.

Then undo them & apologise. https://t.co/uWi7InidBc pic.twitter.com/8ekL61vVQ2 — Piers Morgan (@piersmorgan) November 29, 2017

Isegi vandenõuteooriatele ja nn alt-righti arvamuste edastamisele keskendunud portaali Infowars toimetaja Paul Jospeh Watson leidis, et Trump ületas neid postitusi jagades teatava piiri. "Mnjah, keegi võiks öelda sellele isikule, kes ta ka pole, kes Trumpi Twitteri-kontot täna hommikul haldab, et Britain Firsti jagamine pole optiliselt väga hea."

Yeah, someone might want to tell whoever is running Trump's Twitter account this morning that retweeting Britain First is not great optics. ???? — Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) November 29, 2017

Trumpi otsus postitust jagada rõõmustas Jayda Fransenit. "DONALd TRUMP ISE JAGAS NEID VIDEOID JA TAL ON 44 MILJONIT JÄLGIJAT! JUMAL ÕNNISTAGU SIND, TRUMP! JUMAL ÕNNISTAGU AMEERIKAT!" teatas ta Twitteris.

THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES, DONALD TRUMP, HAS RETWEETED THREE OF DEPUTY LEADER JAYDA FRANSEN'S TWITTER VIDEOS! DONALD TRUMP HIMSELF HAS RETWEETED THESE VIDEOS AND HAS AROUND 44 MILLION FOLLOWERS! GOD BLESS YOU TRUMP! GOD BLESS AMERICA! OCS @JaydaBF @realDonaldTrump pic.twitter.com/BiQfQkTra9 — Jayda Fransen (@JaydaBF) November 29, 2017

Postituste sisu

Ühes klipis peksab moslemi migrandiks nimetatud mees läbi karkudel hollandi poisi. Selle videoga seoses otsustas Hollandi suursaatkond tavatult teravalt kritiseerida sotsiaalmeedias ametisolevat USA presidenti.

".@realDonaldTrump faktid on tähtsad. Selle vägivaldse teo toimepanija sündis ja kasvas Hollandis. Ta mõisteti süüdi ja kandis oma karistuse vastavalt Hollandi seadustele."

Teise klipi kohta on konteksti selgitamata öeldud, et rühm islamiste tõukab selles teismelise poisi katuselt alla ja peksab surnuks. Juhtunu on tegelikult filmitud 2013. aasta rahutuste ajal Egiptuses ja ühele mehele mõisteti tema rolli eest poisi hukkumises surmanuhtlus.

Kolmandas videos on kujutatud, kuidas väidetavad moslemid lõhuvad Neitsi Maarja kuju. Väidetavalt võib olla tegu kodusõjas Süürias filmitud klipiga.

Postitused Donald Trumpi Twitteri-kontol. Autor: Twitter

Postitused, mida Donald Trumpi Twitteri-kontol jagati:

NB! Videod sisaldavad häirivaid kaadreid!

VIDEO: Muslim migrant beats up Dutch boy on crutches! pic.twitter.com/11LgbfFJDq — Jayda Fransen (@JaydaBF) November 28, 2017

VIDEO: Muslim Destroys a Statue of Virgin Mary! pic.twitter.com/qhkrfQrtjV — Jayda Fransen (@JaydaBF) November 29, 2017