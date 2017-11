Indoneesia ametnikud on hädas vulkaani juurde tikkuvate seiklusturistidega

Mäe kohal hõljub endiselt tuhapilv, kuigi kolmapäeval õnnestus kohalik rahvusvaheline Denpasari lennujaam siiski avada ning tasapisi õnnestub lõksu jäänud välisturistidel saarelt lahkuda, vahendasid Yle ja ERR-i teleuudised.

Naabersaarel asuv Lomboki lennujaama aga tuli nüüd omakorda sulgeda, sest vulkaanisuits liigub hetkel just selles suunas.

Teadlaste sõnul ei ole vulkaanipurske oht möödas ja mäge jälgitakse pidevalt. Vulkanoloogid ei oska hinnata, millal purse võiks toimuda või kui tugev see võiks olla.

"Praegu tundub, et vulkaanipurse on väga tõenäoline. Me ei saa prognoosida, kui suurt purset on oodata, aga me saame kinnitada, et väga-väga tõenäoliselt on edaspidi purskeid oodata," märkis vulkanoloogia- ja geoloogiakeskuse ametnik Devy Kamil Syahbana.

Uudisteagentuuri AFP teatel on aga Indoneesia ametnikel veel üks uus probleem tekkinud. Nimelt kipub vulkaani lähistele üha rohkem närvikõdi otsivaid seisklusturiste või lihtsalt huvilisi, kellel pole aga mingeid praktilisi teadmisi, kuidas ohtlikus piirkonnas käituda.

Samuti on mure ka kohalike elanike pärast - kuigi ohutsoonist on evakueeritud umbes 100 000 inimest, pole kõik kohalikud elanikud nõustunud piirkonnast lahkuma. Samuti lähevad sealsed inimesed ära tooma keelutsoonis asuvatesse kodudesse jäänud asju.

"Me palume, et turistid loobuksid keelutsooni tungimisest," rõhutas Indoneesia erakorraliste olukordade ameti pressiesindaja Sutopo Purwo Nugroho. "Eile kukkus taevast kive nelja kilomeetri kaugusel kraatrist, seega on seal tõeliselt ohtlik. Ärge esitage loodusele väljakutset."