Maaeluminister Tarmo Tamm ütles ERR-ile, et neljapäeval tööle tulles ootas teda juba ees Soormi avaldus, millega palus end riigi osalusega MES-i nõukogust vabastada. Tamm ütles, et teeb vastava ettepaneku Soorm nõukogust tagasi kutsuda.

MES-i nõukogu esimees Neeme Suur ütles neljapäeval ERR-ile enne Soormi otsust, et esialgu ei oska ta Soormile esitatud kahtlustust kommenteerida ja järeldusi teha, kuna info on alles liiga värske.

Ta lisas, et Soormile pole tal MES-i nõukogu liikme töös etteheiteid. MES-i nõukogu järgmine koosolek toimub järgmise nädala reedel.

Eesti Seakasvatajate Liidu juhatusse asub Soormi asemel tööle HKScan Estonia uus juhatuse esimees Anne Mere, kuna see koht on ametikohapõhine. Liidu juhatuse esimees Urmas Laht ütles ERR-ile, et see on vaid aja küsimus.

Laht, kes on ka Ühistu Eesti Lihatööstus nõukogu esimees, ütles, et Soormi selle organisatsiooni nõukogus jätkamise üle otsustamine võtab aega, kuna seda tuleb teha üldkoosoleku tasandil.

"Toimunu on väga kahetsusväärne, kuid mul on väga raske teise ettevõtte juhi tegevust hinnata. Edasisi käike peab ootama," sõnas Laht, lisades, et Lihatööstuse Liidu osanikud on kokku lepitud, et esmaspäeval kujundatakse edasine tegevus. Laht toonitas, et otsused tehakse liidus kollegiaalselt.

Keskkriminaalpolitsei pidas Teet Soormi ja ettevõtte teise endise juhtfiguuri Mati Tuvi kinni kolmapäeval, teatades, et mehi on alust kahtlustada suures ulatuses omastamises ja rahapesus.

Esitatud kahtlustuste järgi omastasid Teet Soorm ja Mati Tuvi aastatel 2010-2016 AS Rakvere Farmide vara, kasutades selleks nendega seotud isikutele kuuluvate või nende kontrolli all olevate ettevõtetega sõlmitud lepinguid.

"Samuti kasutati fiktiivseid arveid kuritegelikul teel saadud raha legaliseerimiseks. Lisaks sõlmisid Teet Soorm ja Mati Tuvi ettevõttele kahjulikke rendi- ja garantiilepinguid, millega võeti ettevõttele põhjendamatuid kohustusi summas üle kolme miljoni euro. Tänaseks on kriminaalmenetluses tsiviilhagi tagamiseks arestitud üle 1,3 miljoni euro väärtuses erinevat vara," lisas uurimist juhtiv prokurör Stella Veber.