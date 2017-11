Vitsur: tuleval aastal me selliseid majanduskasvu numbreid ei näe

"Et meil see aasta hästi läheb, on juba muutunud kindlaks tõeks - me usume, et meil läheb väga hästi, ja eks lähebki. Nii et nelja protsendi suurune ja natuke suurem majanduskasv oli arvatavasti kõigile täiesti ootuspärane," ütles Vitsur ERRile.

Kui vaadata tegevusalade järgi, ei olnud Vitsuri sõnul ka mingit saladust, et ehitus kasvas ilmselt kõige jõudsamalt ja sellele järgnesid kohe info-, side- ja mäetööstus, sest mäetööstus oli möödunud aastal hindade tõttu üsna viletsas seisus, aga info ja side on meil alati hästi kasvanud. Seega oli kõik ootuspärane.

Ainult hulgi- ja jaekaubanduse nõrgem tulemus või isegi väike tagasiminek töötasu kasvude foonil oli majandusanalüütiku hinnangul natuke üllatav.

Vitsur märkis, et suurema osa majanduskasvust andis baasiefekt.

"Möödunud aasta oli meil üsna närune ja nõrga aastaga võrreldes on suhteliselt lihtne saavutada ka head kasvunumbrit. Kuivõrd see aasta on tugev ja isegi väga tugev, siis tuleval aastal selliseid numbreid me kindlasti ei näe. Loota on siiski, et nad on üsna positiivsed, aga siiski protsendipunkti või pooleteise võrra madalamad," prognoosis ta.

Kolmapäeval avaldas statistikaamet, et keskmine palk kerkis kolmandas kvartalis 1201 euroni. Selle kohta ütles Vitsur, et palgakasva pidurdumist on prognoositud ja oodatud juba mitu aastat, sest seesugune kasv on Euroopas sellise arengutasemega riigi jaoks nagu Eesti üsna pretsedenditu.

"Veel arenenumates riikides kasvab [palk] protsendi, kui sedagi. Aga me oleme sellises imelikus ruumis - esiteks on meil palkadega väga tugevad konkurendid nii läänes kui ka põhjas ja teiseks meie tööjõuturg pingestub. Nii et see pingestumine, hea majanduskasv ja tugevad konkurendid igal pool suruvad meil palka hästi tugevalt üles, isegi nii, et ettevõtted on tihtipeale ikka üsna suures raskuses, et sellise palgatõusuga kaasa tulla," nentis Vitsur.

Nestor: ilma riigi investeeringute kasvuta oleks majanduskasv kesine

SEB panga analüütik Mihkel Nestor ütles ERRi raadiouudistele majanduskasvunumbreid kommenteerides, et on, mille üle rõõmustada ja mille üle muret tunda.

"Üheltpoolt on 4,2 protsenti ju suurepärane tulemus, kiire majanduskasv, kõik, mis me oleme tahtnud - eelmisel aastal kurtsime pikalt selle üle, kuidas Eesti majanduskasv ei edene ja vindub. Aga kui nüüd vaadata, millel see kasv põhineb, siis mõneti võib öelda, et eelmise aasta madal kasv oli isegi parem," lausus ta.

Nestor selgitas, et kui näiteks ekspordi panus majanduskasvu oli eelmise aasta kolmandas kvartalis viis protsenti, siis nüüd oli see ilma tööpäevade arvuga korrigeerimata kolmandas kvartalis koguni negatiivne. Samas on hästi tugevalt esile tõusnud ehitussektor ja just riigi ehitustegevus.

"Tõenäoliselt hakkab ka ekspordipanus majandusse taas suurenema, sinna juurde siis enam ilmselt riiklikke investeeringuid enam nii palju vaja ei ole."

"See on see küsimus, et mis seda majandust võiks pikaajaliselt edasi viia - kas riigi ehitustegevus või meie ettevõtete edu välisturgudel?" märkis ta.

Riigi investeeringutest infrastruktuuri rääkides sõnas SEB analüütik, et kui riigi investeeringute kasvu poleks olnud, oleks meil ka praegu suhteliselt kesine majanduskasv.

"Kui eesmärk oli majandust elavadada, siis tänases pildis see tundub isegi mitte kõige halvem ajastus. Aga kui edaspidi vaadata, siis ma usun, et praegune ekspordi madalseis SKP statistikas on vähemasti muutumas. Ajalugu on näidanud, et tagantjärele kiputakse neid numbreid ülespoole korrigeerima, ja kui täna vaadata, kuidas eksportivad ettevõtted ise oma olukorda hindavad, siis tegelikult ollakse olukorraga rahul," lausus ta.

Nestor lisas, et Eestil ei saa minna väga palju teistmoodi kui läheb meie peamistel ekspordipartneritel ja ka selles osas on vaade tulevikku üsna optimistlik, sest meie peamistel sihtturgudel on majanduskasv üsna kiire ja vaadatakse optimistlikult ka järgmisesse aastasse.

"Tõenäoliselt hakkab ka ekspordipanus majandusse taas suurenema, sinna juurde siis enam ilmselt riiklikke investeeringuid enam nii palju vaja ei ole, aga saan aru, et siin on väga palju tegemist ka Euroopa Liidu raha kasutamisega, mille puhul, kui raha on, tuleb see lihtsalt ära kasutada," tõdes ta.

Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) suurenes tänavu kolmandas kvartalis võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga 4,2 protsenti.