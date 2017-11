Riigigümnaasiumide rajamine Tallinnasse saab rohelise tule

Euroopa Liit ja Aafrika peavad oma koostöös tulema välja traditsioonilisest doonori ja abisaaja suhtest, kuid sinna on veel pikk tee minna. Nii leiab välisministeeirumi poliitikaosakonna peadirektor Paul Teesalu, kes rääkis hommikul enne Euroopa Liidu ja Aafrika tippkohtumist ERRile, milliseid mõttevahetusi Abidjanist oodata ning millised on Eesti ja ELi peamised huvid Aafrikas.

"Linnal on kavas korraldada Tallinna Pääsküla Gümnaasium ümber põhikooliks 1. septembriks 2020, seega kõik praegu selles gümnaasiumis õppivad lapsed saavad oma õpingud seal ka rahulikult lõpetada. Samas ei ole see ümberkorraldus seotud riigigümnaasiumite rajamisega. Muid ümberkorraldusi või sulgemisi praeguse seisuga arutatud ei ole," lausus ta.

"Samas pean oluliseks märkida, et prognoos näitab põhikoolilõpetajate arvu kasvu, mis tähendab, et lähiaastatel suureneb ka vajadus gümnaasiumikohtade järgi," sõnas Belobrovtsev.

Tallinna haridusvaldkonda koordineeriv abilinnapea Vadim Belobrovtsev ütles ERR-ile, et Tallinn lähtub oma koolivõrgu arendamisel Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide võrgu korrastamise kavast, milles kaks peamist suunda kava perioodil on gümnaasiumihariduse kontsentreerimine ja põhikooli õpilaskohtade kasvava nõudluse rahuldamine.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel