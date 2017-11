Kõrge ametnik märkis, et EL vajab meelemuutuseks põhjalikke tõendeid mehe kohta, keda Türgi president Recep Tayyip Erdogan süüdistab eelmise aasta suvel toimunud riigipöördekatse korraldamises, vahendasid Reuters ja Politico.

Türgi võimud on pidanud kinni umbes 50 000 inimest ja vallandanud rohkem kui 150 000 inimest selle eest, et neid kahtlustatakse seotuses Güleni võrgustikuga. Nii EL kui ka USA on Türgis aset leidnud massiliste vahistamiste pärast korduvalt muret väljendanud. Samuti on Güleni temaatika sageli tekitanud sõnasõdu Ankara ja lääneriikide vahel ning Türgi on süüdistanud nii USA-d kui ka Euroopa riike "terroristide" varjamises.

Kerchove rõhutas, et enne kui keegi vahi alla võetakse, on vaja konkreetseid ja põhjalikke andmeid isiku väidetava terroristliku tegevuse kohta.

Gülen, kes eitab igasugust seotust riigipöördekatsega, on olnud Ameerika Ühendriikides juba 1999. aastal. Varem oli tegu ka Erdogani liitlasega, kuid hiljem hakkasid meeste omavahelised suhted üha pingelisemaks muutuma.

Ankara on korduvalt nõudnud Washingtonilt Güleni väljaandmist, kuid USA pole seda teinud ja viitab jätkuvalt sellele, et juhtumit käsitletakse tavapärase juriidilise protseduuri raames ning et Türgi peab Güleni väljanõudmiseks rohkem tõendeid esitama. Euroopa riikidelt aga nõuab Türgi mitmete väidetavate "gülenistide" väljaandmist.

"Väljaandmisotsused on kõigi liikmesriikide pädevuses, üldjuhul kohtusüsteemi, sõltumatu kohtusüsteemi, otsustada ja nemad vajavad tugevaid tõendeid," lausus Kerchove.

Euroopa Liidu luureandmete analüüsikeskuses (INTCEN) märkis oma raportis juba jaanuaris, et EL-i hinnangul ei olnud Gülen riigipöördekatse korraldaja.