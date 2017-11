Elekter kadus riigi võrkudest ööl vastu neljapäeva ning praeguseks pole veel suudetud varustamist taastada, vahendasid Reuters ja Yle.

Riiklik energiafirma TANESCO teatas, et põhjuseks on tehniline viga jaotusvõrgus ja et kõik riikliku võrguga ühendatud piirkonnad jäid elektrita. Ettevõtte kinnitusel käib olukorra lahendamiseks intensiivne töö.

Piirkondlikke elektrikatkestusi on Tansaanias sageli sest võrk on ebakvaliteetne ning selle parandamist takistavad korruptsioon ja ametnike lohakus.

Tansaania on Aafrika idaosa suurim majandus, kuid elektrit pole riigis kunagi piisavalt. Mitmetel ettevõtetel on ebakindluse vältimiseks oma generaatorid, kuid nende kasutamine on paraku võrdlemisi kallis.

Tansaania valitsust on aga rahvusvahelisel areenil tabanud kriitika seeõttu, et UNESCO nimistusse kantud Selousi loodukaitsealal asuvasse Stieglersi mäekurusse kavandatakse uut hüdroelektrijaama.