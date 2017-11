Ratas kirjutas oma Facebooki lehel erakonna- ja võitluskaaslase Simsoni toetuseks, et viimane on olnud väga tugev majandus- ja taristuminister, kes on teinud oma tööd alati professionaalselt, ausalt ja täie pühendumusega.

„Tema alusetu seostamine antud kahtlustusega oleks ründamine läbi eraelu. See on alatu ning poliitilisse kultuuri sobimatu,” ütles Aafrikas visiidil viibiv Ratas sotsiaalmeedias.

„Toetan igati Kadri Simsoni jätkamist valitsuse liikmena.”

Töö-ja terviseminister Jevgeni Ossinovski, kes Ratase äraolekul on peaministri ülesannetes, ütles neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et juhtum on kahetsusväärne ja rõõmu see valitsusele ei tee.

"Samas on prokuratuur kinnitanud, et Simson pole uurimisega seotud ja ei näe võimalust, et ta oma positsioonilt saaks uurimise käiku mõjutada. On keeruline prokuratuurile midagi lisada."

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe Ossinovski sõnul on mõistlik ära oodata Kadri Simsoni enda seisukoht. Ta peaks täna leidma võimaluse ise informeerida. Ootame tema enda kommentaari."

Riigihalduse minister, keskerakondlane Jaak Aab ütles, et on Simsoniga vestelnud ja lisas, et viimane polnud asjadega kursis. "Kadri pole toimunuga seotud."

Kolmapäeval peeti kinni Simsoni elukaaslane, Rakvere lihakombinaadi endine juht Teet Soorm, keda kahtlustatakse koos kolleeg Mati Tuviga suures ulatuses omastamises ja rahapesus. Sama päeva õhtul mehed vabanesid. Brüsselis viibiv Simson pole seni juhtunut kommenteerinud.