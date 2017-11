Sotsid annavad 10 000 eurot katuseraha Marianne Mikko raamatule

Raamatu koostamise algataja on Marianne Mikko, kes loodab raamatu avaldada kevadel, kirjutas BNS septembris. Sellise uudise avaldas Mikko ka oma kodulehel.

Kui ERR Marianne Mikkole helistas ja soovis kommentaari katuseraha teemal, ütles Mikko, et see pole tema teema. "Ei ole üldse minu teema ja häda on ka selles, et ma ei ole ka Eestis ja arvuti lähedal," ütles ta.

Küsimusele, kas sotside katuseraha saaja ja Mikko koostatava raamatu puhul on tegemist sama väljaandega, vastas ta järgmiselt: "See on hea küsimus. Kas me teeme praegu intervjuud. Ma olen hetkel eemal arvutist ja ka Eestist. Ma ei ole olemas ja ma võtaksin natukene aja maha," lausus Mikko.

Lõpetuseks soovis Mikko, et talle saadetaks küsimused e-kirjaga, mida ERR ka tegi.

Sotside fraktsioonijuht Kalvi Kõva kinnitas ERR-ile, et tegemist on sama väljaandega. "Minu teada küll," ütles ta.

Kalvi Kõva rõhutas, et kuna raha läheb naisliidule ja Marianne Mikko liidu juhtfiguuride hulka ei kuulu, siis mingit huvide konflikti tema ei näe.