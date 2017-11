Raamatu koostamise algataja on Marianne Mikko, kes loodab raamatu avaldada kevadel, kirjutas BNS septembris. Sellise uudise avaldas Mikko ka oma kodulehel.

Kui ERR Marianne Mikkole helistas ja soovis kommentaari katuseraha teemal, ütles Mikko, et see pole tema teema. "Ei ole üldse minu teema ja häda on ka selles, et ma ei ole ka Eestis ja arvuti lähedal," ütles ta.

Küsimusele, kas sotside katuseraha saaja ja Mikko koostatava raamatu puhul on tegemist sama väljaandega, vastas ta järgmiselt: "See on hea küsimus. Kas me teeme praegu intervjuud. Ma olen hetkel eemal arvutist ja ka Eestist. Ma ei ole olemas ja ma võtaksin natukene aja maha," lausus Mikko.

Lõpetuseks soovis Mikko, et talle saadetaks küsimused e-kirjaga, mida ERR ka tegi.

Sotside fraktsioonijuht Kalvi Kõva kinnitas ERR-ile, et tegemist on sama väljaandega. "Minu teada küll," ütles ta.

Kalvi Kõva rõhutas, et kuna raha läheb naisliidule ja Marianne Mikko liidu juhtfiguuride hulka ei kuulu, siis mingit huvide konflikti tema ei näe.

Mikko: ma ei näe siin konflikti algetki

Hiljem saadetud kirjalikus kommentaaris tunnistas Mikko, et tõepoolest käis ta kevadel välja idee sellise raamatu koostamisest. "Omalt poolt aitasin siis käima lükata ka ideekorje," täpsustas ta.

"Mul on väga hea meel, et Eesti Naisliit on võtnud sellest ideest kinni ja loomulikult toetan seda kahe käega. Ma pean seda projekti oluliseks austusavalduseks tublidele Eesti naistele. Samas on selge, et entsüklopeediliste teoste kirjastamine ei ole väikeses Eestis kasumlik ettevõtmine ning seetõttu vajavad nad ellu viimiseks ka toetust," selgitas riigikogulane.

Mikko rääkis, et on ka täna seitsmeliikmelise sisutoimkonna liige koos Krista Aru, Küllo Arjakase ja teiste ekspertidega. Mikko sõnul on nii tema kui ka teiste sisutoimkonna liikmete tegevus vabatahtlik ning mingit tasu selle panuse eest ei maksta.

"Naisliit on apoliitiline ja mittetulunduslik organisatsioon ning seda on ka konkreetne ettevõtmine, mistõttu ei oska ma siin tõtt-öelda konflikti algetki näha," vastas Mikko küsimusele võimaliku huvide konflikti kohta.