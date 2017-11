Taani muutis seadust, et Nord Streami projektist paremini keelduda

Euroopa Liit ja Aafrika peavad oma koostöös tulema välja traditsioonilisest doonori ja abisaaja suhtest, kuid sinna on veel pikk tee minna. Nii leiab välisministeeirumi poliitikaosakonna peadirektor Paul Teesalu, kes rääkis hommikul enne Euroopa Liidu ja Aafrika tippkohtumist ERRile, milliseid mõttevahetusi Abidjanist oodata ning millised on Eesti ja ELi peamised huvid Aafrikas.

Komisjon ei püüa hetkel sammuga Nord Stream 2 projekti takistada, kuid oma negatiivset hoiakut ei varjata. Brüsseli hinnangul pole niivõrd võimsa teise gaasitoru ehitamiseks Läänemere alt Venemaalt Saksamaale vajadust, sest gaasitarneid on tõhustatud juba Poola ja Leedu vahel ning Soome ja Eesti vahele rajatava Balticconnectori abil. Samuti on olemas plaanid, kuidas juhtida maagaas Norras Taani kaudu Poola ja kuidas hoida töökorras ka gaasitorusid, mis kulgevad Venemaalt läbi Ukraina Euroopasse.

Taani valitsus tunnistas juba käesoleva aasta aprillis , et näeb gaasitrassis Nord Stream 2 julgeolekuohtu ja tahab muuta seadust nii, et sellistest projektidest saaks keelduda ka välis- ja julgeolekupoliitilistel põhjendustel.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel