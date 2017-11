EELK peapiiskop koostas Eesti Mõjutute TOP50

"Lõppenud nädal kulges peavoolumeedias Eesti mõjukate TOP100 edetabelisse kuuluvate isikute tutvustamise, hindamise ja arvustamise tähe all. Vaevalt keegi sinna edetabelisse ennast ise teadlikult upitanud on, mistõttu pole keegi selles ise süüdi või kaasosaline. Mulle endale tekitas see nimekiri küsimusi seetõttu, et tegelikult tuleks koostada äsjamöödunud kohalike omavalitsuste valimisi ja ülejärgmisel aastal eesseisvaid parlamendivalimisi silmas pidades ning kõigi erakondade ja rahvaesindajatele lahendamist vajavate probleemide väljapakkumise huvides hoopis vastupidise sisuga edetabel – Eesti mõjutute TOP100. Seda selleks, et meil ei kaoks fookus probleemidelt ja ühiskonna valupunktidelt, mis eriliselt vajavad mõjukate sekkumist ühiskonna mõjutute huvides ja nende kaitseks. Tegin kiiruga TOP50 edetabeli, kus kõik äramärkimist leidnud mõjutud on suvalises järjekorras, mis tähendab, et kõige mõjutum mõjutu ei ole nimekirjas esimene ja kõige mõjukam mõjutu kõige viimane. Kõik minu koostatud TOP50 loendisse kuulujad on ühiskonnas üsna võrdselt mõjutud. See loetelu pole ka lõplik, kuid on üsna päevakajaline:

1. Laenuvõlglastest kodukaotajad;

2. Sundüürnikud;

3. Oma kodus vägistamist ja muud lähisuhtevägivalda pidevalt kogevad naised;

4. Ebainimlikult pikkades ravi- ja operatsioonijärjekordades ootavad patsiendid;

5. Nädalate kaupa Soome ja Eesti vahet pendeldavad perearstid, ehitajad, bussi- ja taksojuhid;

6. Suurpered;

7. Mehed, kes pole lahutuse järel näinud aastaid oma lapsi;

8. Oma Soome tööle läinud vanemate asemel Eestisse väiksemaid õdesid ja vendi kasvatama jäetud varateismelised;

9. Suurtootjatele allavanduvad väiketalunikud;

10. Alkohoolikud ja nende pered;

11. Narkomaanid ja nende lähedased;

12. Kodutud ja nende kamraadid;

13. Mängusõltlased ja nende lähikondlased;

14. Oma laste toitmiseks ihuvõlusid müüma sunnitud naised;

15. Inimkaubanduse võrku langenud ja kupeldamise ohvriks langenud noored neiud;

16. Ostlemissõltlased;

17. Virtuaalmaailma tehissügavikku uppunud ja pärismaailmas pärissuhted kaotanud vabana sündinute põlvkond;

18. Haiged, kelle ravikulusid haigekassa ei kata;

19. Oma kodus sunnitud koduarestis viibivad vanurid, kelle pensioniraha kulutavad oma huvides lapsed ja lapselapsed;

20. Omapäi ja vanemliku hoolitsuseta jäetud tänavatel ja kaubanduskeskustes sihitult hulkuvad lapsed ja noorukid;

21. Lõpuks nimetutesse haudadesse maetud saavad omasteta isikud;

22. Tühjadesse kolkaküladesse unustatud üksikud vanurid, kellel on ID-kaart, kuid lähikonnas puudub pangaautomaat, apteek, postkontor ja kauplus;

23. Töötud kõrgema haridusega spetsialistid;

24. Kiiresti kasvavaid ning tervislikke kõhutäisi vajavaid alg- ja põhikoolilapsi kasvatav töötu üksikvanem;

25. Ravimitest ja kõrvalisest abist sõltuvad üksikud pensionärid;

26. Raske puudega ja pidevat tuge vajavat last kasvatavad vanemad või üksikvanem;

27. Tülpinud ja kalgistunud südametega norme järgivad ametnikud ja bürokraadid;

28. Füüsilise puude tõttu üksildusse suletud, kuid töövõimelised inimesed;

29. Umbkeelsed eakad;

30. “Puuk-üürnikute” ohvriks langenud heausksed omanikud;

31. Oma vanemate lahutuse järel ennast süüdistavad ja suhete klaarimisel vastastikuse väljapressimise vahendiks muudetud lapsed;

32. Pikaajalisest vangistusest vabadusse pääsenud lähedaste ja suhtevõrgustikuta inimesed;

33. Koduse vägivallatseja eest põgenenud lastega naine;

34. Pedofiilide ohvrid ja perepea tegudest mitteteadlikuna temaga koos elanud abikaasa ja lapsed;

35. Pankrotistunud ettevõtjad;

36. Kõrgelt kukkunud poliitikud;

37. Tuhandeid lauljaid ja tantsijaid suure peo jaoks treenivad ning Eesti näo ja identiteedi eest oma hinge ära kinkivad vabatahtlikud koori- ja tantsujuhid;

38. Noorelt erru siirdunud ning tervise ja pereelu spordile ohverdanud tippsportlased;

39. Puudulikust riigikeeleoskusest tingitult tööturul madala konkurentsivõimega venekeelsed Eesti noored;

40. alarahastuse tõttu kammitsetud teadlased;

41. Oma lapse haiguse või õnnetuse läbi kaotanud vanemad;

42. Eesti keskmist palka püüdvad, kuid koormusest nõrkevad suurkoolide õpetajad;

43. Suurvaldade külaelu hääbumise kiuste Läti kaupmeestega konkureerivad maapoodnikud;

44. Ennast nähtamatuna tundvad ja oma ihu lõikuvad ja torkivad, kuid armastust, mõistmist ja tähelepanu igatsevad teismelised;

45. Alakoormusega leppinud ja õpetajate riiklikust miinimumpalgast unistavad maakoolide õpetajad;

46. Oma elatise ja eneseteostuse kartulimardikale, lehemädanikule, seagripile, pestitsiididele või kehvale ilmale kaotanud talupidajad;

47. Elamisväärse palga nimel ülipikki vahetusi tegevad õed ja muu meditsiinipersonal;

48. Suitsidaalsete kinnisideedeni jõudnud valusaid tööalaseid läbikukkumisi ning suhete purunemisi kogenud abikaasad ja isad;

49. Ennast välise surve või kiirustamise tõttu lapse kaotamise otsuses süüdistavad naised;

50. Viimsete mohikaanlastena tühjenevaid külasid trotsivad, ise varsti muinsusteks muutuvad, miinimumpalka teenivad, iga hinna eest kirikuuksi viimase külaelaniku tarvis lahti hoidvad ning neid uksi Soome sõpruskoguduse annetuste eest restaureerivad ustavad maavaimulikud.

See oli minu kiiresti visandatud Eesti mõjutute TOP50 edetabel mõtlemiseks ja ühiseks lahendamiseks Eesti saja-aastasele iseseisvale luteri kirikule ja Eesti saja-aastasele iseseisvale riigile."