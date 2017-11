Euroopa Liit ja Aafrika peavad oma koostöös tulema välja traditsioonilisest doonori ja abisaaja suhtest, kuid sinna on veel pikk tee minna. Nii leiab välisministeeirumi poliitikaosakonna peadirektor Paul Teesalu, kes rääkis hommikul enne Euroopa Liidu ja Aafrika tippkohtumist ERRile, milliseid mõttevahetusi Abidjanist oodata ning millised on Eesti ja ELi peamised huvid Aafrikas.

Venemaa tuumaenergiaagentuur Rosatom kinnitas, et riigi tuumajaamades ei ole viimasel ajal juhtunud ühtegi õnnetust. Oktoobris teatas Rosatom, et radiatsioon ei ole seotud nende rajatistega.

"Viimane informatsioon, mis mul on, räägib sellest, et seentest, mis pidid tulema Venemaalt, on leitud radioaktiivse tseesiumi jälgi," märkis Chevet.

Samas rõhutas ta, et Venemaalt saabunud importtoidu kontroll on juhtunu tõttu põhjalikumaks muudetud.

Prantsusmaa tuumaohutusamet ASN teatas neljapäeval, et Venemaalt imporditud seentest on leitud tseesiumi radioaktiivne isotoobi jälgi.

