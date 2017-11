Euroopa Liit ja Aafrika peavad oma koostöös tulema välja traditsioonilisest doonori ja abisaaja suhtest, kuid sinna on veel pikk tee minna. Nii leiab välisministeeirumi poliitikaosakonna peadirektor Paul Teesalu, kes rääkis hommikul enne Euroopa Liidu ja Aafrika tippkohtumist ERRile, milliseid mõttevahetusi Abidjanist oodata ning millised on Eesti ja ELi peamised huvid Aafrikas.

Ilmateenistsus manitseb inimesi tähelepanelikkusele, kuna lähenev sadu muudab liiklustingimused halvaks. Tihedas sajus on nähtavus piiratud ja 0°C lähedase temperatuuri tõttu on libeduseoht suur.

Reede päevaks liigub tsüklon Riia alla ja õhtuks Eesti kohale. Ennelõunal jätkub meil kõikjal tihe lume- ja lörtsisadu ning idakaare tuul on ikka tugev. Pärastlõunal muutub sadu nõrgemaks, saartel ja Lõuna-Eestis ka vesisemaks. Päeva jooksul lisanduva lume kogus on lõuna pool 1-2 cm, Põhja-Eestis 3-6 cm.

Vahemere ääres valitsevad kontrastsed ilmaolud: läänetiiba on põhjakaarest kandunud külm, mille päritolu on arktilise taustaga. Üle Vahemere idaosa on aga edelavoolus liikumas Aafrikast tulnud väga soe õhumass, milles päevased kõrgeimad temperatuurinäidud tõusevad 20°C ümbrusse.

