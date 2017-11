65-aastane Putin pole hetkel oma kandideerimist järgmise aasta 18. märtsil toimuvatel presidendivalimistel veel kinnitanud, kuigi suurem osa analüütikutest on selles täiesti veendunud, vahendasid Reuters ja Meduza.

Medvedev andis mõista, et tema ise presidendiks ei kandideeri.

"Meie partei ja mina isiklikult toetame teda igal võimalikul viisil, sest me usume, et ta on edukas president, kes meie maad juhib," selgitas peaminister teleintervjuus.

"Suhted USA-ga on madalseisus, kuid Trump on sõbralik"

Medvedev rääkis intervjuus ka seda, et praegu on USA ja Venemaa suhted tema mälu järgi kõige halvimas seisus, kuid president Donald Trump on talle jätnud mulje sõbralikust riigijuhist, kes tahab saavutada Venemaaga positiivseid töiseid kontakte.

Halbades suhetes süüdistas peaminister USA poliitikuid, kes mängivat kohu aeg "Vene kaardile", et Trumpi mõjutada ja seeläbi mingeid enda eesmärke saavutada.

Viimaste kongressi poolt vastu võetud sanktsioonide kohta sõnas Medvedev, et nende eesmärgiks on piirata Venemaa gaasitarneid Euroopasse.

Meduza kirjutab ka sellest, kuivõrd lavastatud Medvedevi intervjuud on.

Medvedevi intervjuu täismahus: