Virkebau ütles ERR-ile, et neljapäevane kohtumine oli konstruktiivne ja andis usku, et ühel päeval jõutakse ka kokkuleppele.

"Mul oli kolm ettepanekut: sõlmida kollektiivleping, parandada kommunikatsiooni ja inimeste informeerimist, parandada juhtimiskvaliteeti, mis tähendab seda, et keskastme juhid ehk otsesed juhid vajavad täiendõpet," selgitas lepitaja.

"Töötasu punkt koosnes kolmest alapunktist. Minu ettepanekud puudutasid eelkõige - ma alustaks kollektiivlepingust -, et järgmisel aastal suudaks pooled kokku leppida kollektiivlepingu tingimustes ja selle allkirjastada, et ettevõtte töösuhted oleks paigas üheks või kaheks aastaks," lisas ta.

Virkebau sõnul on osapooltel nüüd aega 5. detsembri õhtuni enda arvamuse avaldamiseks.

"Kui mõlemad osapooled vastavad mulle, et lepitaja ettepanek on vastuvõtmatu, ei ole mõtet lepitusmenetlust jätkata," tõdes ta.

Samas on Virkebau veendunud, et nn musta stsenaariumit, kus kokku ei lepita, ei tule. "Usun, et saame teravad nurgad arvamustes ümaramaks teha ja jõuda kokkuleppele," sõnas ta ja kinnitas, et võrreldes esimese lepituskoosolekuga tehti neljapäeval suur edasiminek.

Tema sõnul on osapooled viimasel kahel kuul ka omavahel, ilma lepitajata kohtunud.

Ametiühinguid lepitaja ettepanek täielikult ei rahulda

Eesti ametiühingute keskliidu organisatsioonisekretär Artjom Arhangelski neljapäeval lepitaja ettepanekuid veel kommenteerida ei soovinud.

"Leppisime kokku, et 5. detsembriks osapooled annavad oma arvamuse lepitajale. Peame kuuest ettepanekust ühe välja valima ja vaatama, kas see meile sobib või mitte," rääkis ta.

Arhangelski sõnul on veidi näha lootuskiirt kokkuleppeks, kuigi lepitaja ettepanek töötasu osas ametiühinguid täielikult ei rahulda.

"Neist ettepanekutest mõni on väga asjalik. Aga mis puudutab töötasu, siis oleks lootnud lepitajalt natuke suuremat. Aga eks me vaatame, kuidas läheb. Kindlasti päris 100 protsenti see meid ei rahulda, aga eks peame maha istuma ja natuke mõtlema," rääkis ta.

Rakvere lihatööstuse töötajate ametiühingu usaldusisik Andrus Saaremägi tõdes, et seekordne kohtumine tõstis veidi tuju, sest andis mõtlemisainet.

"Tehti üks pakkumine, mida ma ei kommenteeriks praegu, aga siiski miski liikumine juba toimub. On, mille üle mõelda," märkis ta.

Saaremägi kinnitusel praegu Rakvere lihakombinaadi emaettevõttes HKScan Estonia olevad probleemid otseselt töötajaid ei puuduta, neid huvitab vaid konkreetselt enda palgatõus.

"Esialgu küll. Eks lahendamata küsimusi, mis ripuvad juba aastaid õhus, on küll, aga kõigepealt palgatõus," ütles Saaremägi.

Rakvere lihatööstust omav HKScan Estonia on läbirääkimiste käigus omapoolsetest kommentaaridest loobunud.

Rakvere lihatööstuse tapamaja 64-st töötajast 27 korraldasid oktoobris ebaseadusliku tööseisaku, millega nõuti kõrgemat töötasu.