Euroopa Liit ja Aafrika peavad oma koostöös tulema välja traditsioonilisest doonori ja abisaaja suhtest, kuid sinna on veel pikk tee minna. Nii leiab välisministeeirumi poliitikaosakonna peadirektor Paul Teesalu, kes rääkis hommikul enne Euroopa Liidu ja Aafrika tippkohtumist ERRile, milliseid mõttevahetusi Abidjanist oodata ning millised on Eesti ja ELi peamised huvid Aafrikas.

Nädala pärast tähistavad soomlased oma riigi 100. sünnipäeva. Kuulsad eestlased meenutasid sel puhul oma põnevaid kogemusi Soomega. Jaagup Kreem tunnistas, et just Soomes elades otsustas ta, et saab kunagi rokkariks.

See, et Albrechtil õnnestus asüüli saada, näitlikustab segadust, mis Saksamaal 2015. aastal seoses rohkem kui miljoni põgeniku saabumise tõttu tekkis.

Saksamaa kõrgeim kohus leidis aga, et uurimistulemustest ei ilmne veenvalt, et mees oleks ka tegelikult tõsiselt riigivastast tegu ette valmistanud.

Saksa armee leitnandil Franco Albrechtil (28) õnnestus omaenda kodumaal varjupaika taotleda, väites, et ta on Damaskusest pärit kaupmees. Talle anti koht varjupaigas ning toetus 409 eurot kuus, ehkki ta araabia keelt ei oska, vahendas The Local.

