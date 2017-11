IRL-i jagatavatest katuserahadest selgub, et erakond annab 20 000 eurot Inimõiguste Instituudile ja 10 000 eurot Jaan Tõnissoni Instituudile. Mõlemat on aastaid seostatud IRL-iga.

Näiteks kuuluvad Tõnissoni Instituudi nõukogusse IRL-ist Mart Nutt, Toivo Jürgenson ja Andrus Villem. Ka on Nutt Inimõiguste Instituudi nõukogu liige ning ka selle varasem juht ja tänavuse aastakonverentsi peakorraldaja. Mart Nutt huvide konflikti rahaeralduses ei näe.

"Mis moel ta seotud on? Minu teada inimõiguste instituudi juhatuse esimees on hoopis Sotsiaaldemokraatliku partei liige (Vootele Hansen - toim) ja teine juhatuse liige ei kuulu üldse erakonda (Timur Seifullen - toim). Tegevjuht ei ole üldse erakonna liige (Aet Kukk - toim). Nii, et ma seda seost eriti ei näe," ütles ta ERR-ile.

Nutt lisas, et kuna inimõiguste teema on tähtis ja inimõiguste organisatsioonide rahastamine on ebapiisav, siis on IRL-i 20 000 euro suurune tugi igati mõistlik.