"Oleme otsustanud selle paigutada Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva fondi, mida hakkab täies ulatuses ja kogu tegevust koordineerides majandama MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant. Fondist saavad vabaühendused taotleda raha kohalike kogukondade arendamiseks," ütles Vabaerakonna esimees Artut Talvik.

Talvik rääkis, et rahataotluste läbivaatamiseks on kavas moodustada MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant ja EV100 inimestest komisjon. "See tähendab, et Vabaerakond fondist projektide toetamise protsessis ei osale," rõhutas Talvik.

Talviku sõnul on vaja katuserahade jagamine lõpetada. "See on korruptiivne. Me toetame iga saadiku õigust eelarveprotsessis senisest palju enam kaasa rääkida, mitte olla vaid valitsuse almuste vahendaja. Riigikogu kaasarääkimine algab nõudest muuta riigieelarve seadus läbipaistvaks," arvas Talvik.