EL kaalub riikidelt maksuküsimustes vetoõiguse võtmist

Komisjon kaalub seda varianti selleks, et murda vastuseis praegu blokeeritud õigusaktidele, vahendas Reuters.

EL-i lepingu artikkel 116 lubab Euroopa Komisjonil läbi suruda 28 liikmesriigi enamuse otsused maksuküsimustes kui EL-i turul toimuvad konkurentsimoonutused.

Maksuküsimustes tuleb tavaliselt otsused vastu võtta ühehäälselt.

"Me ei välista selle kasutamist. Me töötame sellega. Me teeme ettepanekud. Kuid me peame olema väga kindlad, et meil on sellele lai toetus," ütles Moscovici Brüsselis pressikonverentsil.