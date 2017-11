Simson: kui pean valima, eelistan lähedasi ametile

Majandusminister Kadri Simson ütles ERR-ile, et täna pole ta situatsioonis, kus peaks valima oma töö ja kuriteokahtlustuse saanud elukaaslase toetamise vahel. Kui ta siiski kunagi selle valiku ees on, loobub ta tööst lähedaste kasuks.

Kuidas kommenteerite kahtlustusi, mis teie elukaaslase Teet Soormi suhtes on esitatud?

Olen viimased päevad viibinud Eestist eemal seoses Eesti eesistumisega, seetõttu värskeid uudiseid ma edastada ei saa. Küll aga saan ma aru, et praegusel hetkel on tegemist ettevõtte uue juhtkonna poolse kaebusega, mille uurimiseks tuleb aega anda. Lähtun ka sellest, mida on prokuratuur öelnud, et mind selle uurimisega kuidagi ei seostata.

Kas olete oma elukaaslasega saanud ka rääkida?

Jaa, olen ikka. Loomulikult on see emotsionaalselt väga raske. Loodan, et uurimiseks ei kulu rohkem aega, kui selleks on tarvilik.

Lähtun sellest, et Eestis ei ole kahtlustused veel süüdistused ja Eestis kehtib süütuse presumptsioon - inimesel on õigus oma hea nime eest seista.

Kuidas ta teile seletas juhtunut ja kas usute tema selgitusi?

See vaidlus uue ettevõtte juhtkonnaga on kestnud pikalt ja pole minu asi anda hinnangut, kas ettevõtte uuel juhtkonnal on sobilik või sobimatu seni pikalt tööd teinud töötajatega sel viisil lahku minna.

Eile tehti palju läbiotsimisi ja muidu uurimistoiminguid, kas see kuidagi ka teid puudutas?

Ei puudutanud. Korterist, kus mina elan, võeti kaasa ainult arvuti, mis kuulus Teet Soormile.

Kahtlustuses on juttu teatud lepingutest, kas teil on nende kohta infot?

Ei ole.

Kas teil mingeid kahtlusi Teet Soormi suhtes ei tekkinud või ei ole tekkinud?

Mina tunnen Teet Soormi inimesena. Ta on väga hea mees. Oma eraelu mõttes olen teda igati toetamas. Toetan teda nii heas kui halvas.

Ütlesite, et tal on õigus oma nime kaitsele. Aga kui see protsess ei lõpe hästi, kas näete ohtu, et see hakkab teie tööd segama?

See kindlasti olles jõudnud sinna, kuhu ta jõudnud on, saab olema pikk ja väsitav protsess. Olen emotsionaalselt tugev ja suudan pakkuda tuge ka oma lähedastele, kes sellise survega pole kunagi kokku puutunud.

Kogenud poliithunt Jürgen Ligi on öelnud, et kui sporditegemine hakkab tööd segama, siis ta valib spordi. Kui mina pean valima - kas oma lähedased või töö - valin loomulikult lähedased.

Täna ei ole ma selles seisus. Täna ei ole mu lähedased teinud midagi sellist, mis minu tööd takistaks.