Toomas Sildam: Jürgen Ligi ja Kadri Simson

Moraalse tuletorni, et leida õige tee kurjuse karide vahel seilamiseks läitis Reformierakonna Jürgen Ligi, praeguse valitsuse üks kirglisemaid kriitikuid.

Ta jahutas kõiki, kes arvasid, et keskerakondlasest majandus- ja taristuminister Kadri Simson peab ametist lahkuma, kuna politsei ja prokuratuur kahtlustavad tema elukaaslast Teet Soormi omastamises ja rahapesus. Ta rahustas seeläbi ka Simsoni valitsuspartnereid IRL-ist ja sotsidest, kes püüdsid olla olupoliitiliselt korrektsed, kuid andsid meediale ettevaatlikke või ebalevaid kommentaare.

"Ainus võimalus neile, kel pole mingeid muid fakte, on võtta lähedasele langenud varju inimese isikliku tragöödiana. Eriti kuna ta seda vägagi on, aga ka kuna igaüks vastutagu enda tegude ja tegematajätmiste eest," kirjutas Jürgen Ligi sotsiaalmeedias. Sedapuhku eetilise härrasmehena.

"Ühe pereliikme vastutus tegude eest, millest teised ei teadnud, ei saa laieneda mürgise uduna neile kõigile."

Kadri Simson vastutab kõigi majandus- ja taristuministri valdkondade eest. Ja ebaõnnestudes kannab poliitilist vastutust, kuni tagasiastumiseni. Nii vastutab ta näiteks ühistranspordi korraldamise eest ja selle eest, kui tema pakutud tasuta maakondlik transport hoopis halvendaks maainimeste liikumisvõimalusi.

Ent elukaaslasele esitatud kahtlustus, millega minister Simsonil puudub teadaolevalt igasugune puutumus, nagu tunnistas ka prokurör, ei saa olla põhjus tema lahkumise nõudmiseks.

Eesti on õigusriik, kus õigust mõistab ainult kohus, mitte politseiuurija, prokurör või ajakirjanduse pealkirjad. Seda esiteks. Teiseks on tõesti nii, et ühe pereliikme vastutus tegude eest, millest teised ei teadnud, ei saa laieneda mürgise uduna neile kõigile. Vastasel juhul jõuaksime minevikulise traagilise kollektiivse vastutuseni. Ja kas siis nõuaks keegi, et riigikogust peab lahkuma Aadu Must, sest ta on Kadri Simsoni isa? Või ka tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, sest tema isa on kriminaaluurimise all?

Ma ei arva, et minister Simsoni jätkamine paneb valitsuse kahvlisse, nagu on mõni poliitikavaatleja oletanud. Vähemalt ei ole seda praegu näha.

Mis võib edasi saada, siis siin on Kadri Simsonil vastus olemas. "Kui mina pean valima – kas oma lähedased või töö – valin loomulikult lähedased," ütles ta ERR-ile.