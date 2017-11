Ringkonnakohus jättis RMK ja Eesti Energia määruskaebused rahuldamata ja halduskohtu 5. novembri otsus muutmata. Halduskohtu varasema otsusega keelati esialgse õiguskaitse korras RMK-l Tootsi kinnisasja võõrandamiseks enampakkumist läbi viia, selgub ringkonnakohtu otsusest, öeldi kohtust BNS-ile.

Ringkonnakohtu otsus on lõplik ja seda edasi kaevata ei saa.

Ringkonnakohus nõustus kaebajate ja halduskohtu seisukohtadega, et antud vaidluses on esialgne õiguskaitse põhjendatud, kuna pärast enampakkumise toimumist ja Tootsi kinnisti võõrandamist ei ole enam võimalik rahuldada Eleon AS taotlust Tootsi kinnistu otsustuskorras hoonestusõigusega koormamiseks.

Pärast enampakkumise toimumist ja kinnistu võõrandamist puuduvad mõistlikud õiguslikud vahendid, mille abil Tootsi kinnistu müügitehingut tagasi pöörata. Kahju hüvitamise võimalust ei saa pidada kohaseks õiguskaitsevahendiks, sest kahju hüvitamise nõue ei kõrvalda kõiki tagajärgi, samuti tekitab see kaebajatele täiendavat kulu, seisab kohtu põhjendustes.

Halduskohus oli seisukohal, et kaebusi ei saa pidada ilmselgelt perspektiivituteks. Ringkonnakohus nõustub selle seisukohaga. Vaatamata asjaolule, et Eleon AS-il ei ole subjektiivset õigust nõuda Tootsi kinnistu koormamist tema kasuks hoonestusõigusega, on tal õigus nõuda, et tema taotlust menetletaks ja kaalutaks õiguspäraselt.

AS Raisner ja Tootsi Tuulepark OÜ on oma kaebustes seisukohal, et enampakkumise tingimustega on antud eelisseisund Eesti Energiale ja esitanud seoses sellega rea argumente, mille põhjendatust tuleb hinnata asja sisulise arutamise käigus.

Kohtu hinnangul on õige määruskaebuse esitajate seisukoht, et AS-il Raisner ja Tootsi Tuulepark OÜ-l ei ole õigust nõuda enampakkumise korraldamist nende soovitud tingimustel, kuid vaidlust ei saa olla selles, et enampakkumine peab vastama õigusaktides sätestatud nõuetele.

Ringkonnakohtu hinnangul ei ole põhjendatud määruskaebuse esitajate seisukoht, et enampakkumise läbiviimise keelamisega esialgse õiguskaitse korras on RMK pandud kohtumenetluse ajaks olukorda, kus enampakkumise läbiviimine on välistatud ka uutel tingimustel.

Uue enampakkumise korraldamise eelduseks on praeguses asjas vaidlustatud haldusaktide kehtetuks tunnistamine ja uute haldusaktide andmine. Selle eelduse täitmisel kaob kaebajatel esialgse õiguskaitse vajadus ning esineb alus haldusasja menetluse lõpetamiseks praeguses haldusasjas.

Tallinna halduskohus võttis novembri alguses menetlusse Eleon AS-i, Raisner AS-i ja Tootsi Tuulepark OÜ kaebused tunnistada RMK otsus Tootsi tuulepargi maa-ala enampakkumisele panemiseks kehtetuks, kaebused liideti ja tagati esialgne õiguskaitse, mis keelab kinnisasja võõrandamise.

RMK nõukogu otsustas panna Tootsi tuulepargi kinnistu avalikule suulisele enampakkumisele alghinnaga 12,3 miljonit eurot. Avalik suuline enampakkumine pidi toimuma 8. novembril.

Tootsi tuulepargi kinnistu asub Põhja-Pärnumaa vallas Metsakülas, selle suurus on 160 hektarit ning kinnisasi koosneb 40 katastriüksusest, millest 38 on detailplaneeringuga ette nähtud tuulikute püstitamiseks ning kaks tuulemõõdutornidele.

Vastavalt koalitsioonilepingule on plaanis AS Enefit Taastuvenergia 49 protsendi aktsiate börsile viimine, mis hõlmab endas nii tuule-, hüdro- kui ka muud taastuvenergiat. Eelnevalt viiakse läbiavalik enampakkumine Tootsi kinnistut puudutava vaidlusaluse tuulepargi maa asjus.