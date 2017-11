CIA uueks direktoriks saaks esialgse plaani kohaselt Arkansase vabariiklane, senaator Tom Cotton, vahendas CNN allikate sõnu.

Allikate sõnul ei ole veel otsustatud Tillersoni ametist lahkumise aja kohta. Samas on Tillersoni lahkumisest räägitud juba kuid.

Mitme Valge Maja ja valitsuse allika sõnul on peamine kandidaat välisministri kohale Pompeo.

The New York Times teatas neljapäeva hommikul, et Tillersoni asendamise plaani on välja töötanud Valge Maja personaliülem John Kelly ning see viiakse käiku tõenäoliselt selle aasta lõpus või järgmise aasta alguses.

Tillersoni suhted president Donald Trumpiga on sel aastal aina teravnenud, samas Pompeo sidemed Trumpiga on aina tugevnenud.

Pompeo on endine Kansase vabariiklasest kongresmen, kes on saanud Trumpiga viimastel kuudel üha lähedasemaks. Nende side on tekkinud peamiselt presidendi igapäevaste luureülevaadete käigus, mille viib allika sõnul Pompeo isiklikult läbi kolm-neli korda nädalas. Pärast ülevaadete andmist palub Trump väidetavalt sageli Pompeol jääda tema juurde kauemaks, et rääkida silmast-silma.

Kahtlused Trumpi ja Tillersoni omavaheliste suhete asjus on tekkinud USA meedias näiteks seoses Põhja-Koreaga tehtud avalduste pärast.

Näiteks oktoobri alguses teatas Trump Twitteris, et Tillerson raiskab oma aega, kui üritab Põhja-Koreaga läbirääkimiste eesmärgil kontakti saada.

"Ma ütlesin Rex Tillersonile, meie suurepärasele välisministrile, et ta raiskab oma aega, kui üritab Väikese Raketimehega läbi rääkida," kirjutas USA riigipea Twitteris. "Säästa oma energiat, Rex, me teeme seda, mis tuleb teha!"

Tillerson oli varem teatanud, et Washingtonil on õnnestunud seada sisse kontakt Pyongyangiga uurimaks, kas sealne režiim on valmis alustama kõnelusi tuumaprogrammi teemal.

Mitmed analüütikud kritiseerisid Trumpi sellise avalduse eest ning leidsid, et sellisel viisil õõnestab president oma välisministri jalgealust. Väidetavatest pingetest Trumpi ja Tillersoni vahel on USA meedia teatanud ka varem.

Oktoobris kirjutas USA meedia korduvalt, et Tillerson võib ametist tagasi astuda, kuid Tillerson kinnitas siis, et ei ole seda kunagi kaalunud.