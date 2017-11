Eesti välisministeeriumi asekantsler Annely Kolk ütles, et on lootusrikas, et India võimud laevakaitsjate õigeksmõistvat kohtuotsust edasi ei kaeba, samas reedel ilmselt seda otsust veel ei tule.

Kolk kohtus neljapäeval Indias nii laevakaitsjatega kui ka Tamil Nadu politsei peadirektori, siseasjade riigisekretäri, välisasjade riigisekretäriga ja osariigi peasekretäriga. Samuti kohtus ta Tamil Nadu osariigi peaministriga, mis on Kolgi sõnul väga haruldane võimalus.

"Tõstatasime kõigil kohtumistel selle, et kõik väljasõiduks vajalikud protseduurid liiguksid võimalikult kiiresti, et mehed saaksid esimesel võimalusel koju pöörduda. Nii paljudel kohtumistel kui täna olime, siis kinnitati meile, et kõik teevad endast oleneva, et protsessid liiguksid kiiremini," rääkis Kolk ERR-ile.

Vastates küsimusele, kas on lootust, et India võimud ei kaeba kohtuotsust edasi, ütles Kolk, et ei julge ühestki kuupäevast rääkida, kuid on lootusrikas.

Peaprokuröri otsust, kas laevakaitsjad saavad tagasi kodumaale pöörduda, reedel veel ilmselt ei tule.

"Ma ei oska seda kommenteerida, aga ma kardan, et see ei tule homme, sest tõenäoliselt paberite liigutamine ei käi ka nii kiiresti," sõnas Kolk.

Asekantsleri sõnul on tema teada kõigil laevakaitsjatel võimalus võtta kodustega ühendust ning keegi neist ei ole ka palunud abi lähedastega suhtlemiseks.

"Nii palju kui mina tean, on kõigil olemas telefonid. Ma tean, et neil oli probleeme, kuna osal olid vanad telefonid, mis jäid 2016. aasta jaanuaris lattu hoiule ja nad ei saanud neid alguses tööle, sest akud olid tühjad. See oli põhiprobleem, miks kohe ei saadud lähedastega ühendust võtta. Samuti oli probleeme vist SIM-kaartide töölesaamisega, osad olid ka paroolid ära unustanud," selgitas Kolk.

"Aga minu teada on see praegu lahenenud. Vähemalt osad laevakaitsjad kinnitasid, et nad saavad suhelda lähedastega Facebookis ja ei ole probleemi," lisas ta.

Kolgi kinnitusel saavad laevakaitsjad linnas vabalt ringi liikuda. Kaheksa laevakaitsjat elab endiselt selles kohas, kuhu nad pärast vanglast vabanemist viidi, ülejäänud kuus on kolinud teise majutuskohta, kus nad on ka varem elanud.

Välisministeerium on meestele andnud ka raha igapäevasteks kulutusteks.

Reedel läheb Kolk välismaalaste ametisse, mis peaks lõpuks vormistama meestele väljasõiduviisa. Samuti võtab ta ühendust peaprokuröriga, kellega kohtus viimati kolmapäeva õhtul.