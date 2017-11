Kui võrrelda praegust majanduskasvu varasemate kvartalitega, siis on näha, et kasvutempo on aeglustunud. Näiteks eelmises kvartalis oli kasv koguni 5,7 protsenti, kuid ka 4,2 protsenti on üsna kiire kasv. Seda eriti viimaseid aastaid vaadates, sest vahepeal oli majanduskasv Eestis nullilähedane, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tuleval aastal ilmselt majanduskasv aeglustub, kuid prognoosid viitavad, et mitte väga järsult.

"Ma usun, et ega neljas kvartal meid ka mingi väga madala numbriga ei üllata. Kindlasti on põhjus ka see, et eelmise aasta baas oli väga madal ja seetõttu on sel aastal aastavõrdluses lihtsam kõrgemaid majanduskasvu numbeid saada. See ei olnud väga üllatav tulemus," kommenteeris Tartu ülikooli majandusprofessor Raul Eamets.

Ta usub, et järgmisel aastal nii suuri kasvunumbreid ei näe, kuid siiski üsna häid.

"Ma arvan, et me näeme järgmisel aastal ka päris head majanduskasvu, sest nagu selle aasta numbrid ja viimane kvartal näitas, et väga olulist rolli mängib ehitussektor ja riigi ehitustegevus ning Euroopa Liidu rahad," selgitas Eamets, kelle sõnul läheb Euroopa Liidu rahade kasutamine tõsises mahus lahti alles järgmisel aastal.