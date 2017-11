Aasta kaitsetööstusettevõtteks kuulutati sõdurisaapaid tootev Samelin

Eesti kaitse- ja julgeolekutööstuse innovatsiooni klastri juht Ingvar Pärnamäe selgitas, et aasta konkursi komisjon jõudis üksmeelele, et aasta kaitsetööstusettevõtte 2017 tiitel antakse 27 aastat Tartus tegutsenud AS Samelinile, kes toodab sõdurite saapaid.

Pärnamäe selgitas, et Samelin on tunnustatud partner Eesti kaitseväele ning politsei- ja piirivalveametile, NATO toetus- ja hankeametile ning mitmele Euroopa riikide kaitse- ja julgeolekuüksustele.

Samelini käibest 69 protsenti moodustab eksport ning ettevõttel on täna olemas lepingud ette järgmiseks neljaks aastaks.

Aasta kaitsetööstusettevõte 2017 tiitli andsid Samelinile üle kaitseväe juhataja kindral Riho Terras ja Eesti Kaitsetööstuse Liidu nõukogu esimees Taavi Veskimägi.

Terras nentis, et kvaliteetsed sõdurisaapad on kaitseväe varustuses üheks olulisemaks elemendiks. "Üha olulisem on koostöö kaitseväe, kaitsetööstuse ning teadus- ja arenduskeskuste vahel – see koostöö võimaldab luua ühiselt vajalikku väärtust, millest saaksid osa nii kaitseväes teenistuses olevad inimesed, ettevõtted aga ka Eesti riik tervikuna," rõhutas Terras.

Aasta kaitsetööstusettevõtte konkursi eesmärk on tunnustada kaitse- ja julgeolekuvaldkonna ettevõtet, mis on loonud ja kommertsialiseerinud toote või teenuse, mis on innovaatiline, kõrget lisandväärtust loov, rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline ja suure ekspordipotentsiaaliga.

Aasta kaitsetööstusettevõtte tiitlit on välja antud alates 2013. aastast. Varasemalt on tiitli pälvinud Baltic Workboats (2013), Cybernetica (2014), Defendec (2015) ja ELI (2016).

Konkurssi korraldas Eesti kaitse- ja julgeolekutööstuse innovatsiooni klaster.

Konkursi tänavuaastasesse komisjoni kuulusid Tallinna tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo, riigikogu riigikaitsekomisjoni liige ja endine kaitseminister Hannes Hanso, EAS-i juhatuse esimees Alo Ivask, kaitseminister Jüri Luik, välisminister Sven Mikser, majandusministeeriumi kantsler Merike Saks, kaitseväe juhataja kindral Riho Terras, Eesti Kaitsetööstuse Liidu nõukogu esimees Taavi Veskimägi.

Eesti Kaitsetööstuse Liidu juht Ingvar Pärnamäe ja Samelini esindaja Urmas Kaddarpik rääkisid auhinnast ka "Ringvaates". Vaata intervjuud artiklile lisatud videost.