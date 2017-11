Soobi umbusaldamine Tartu volikogus kukkus läbi

1. novembril tegi Tartu maakohus otsuse, mille järgi võib 25-aastase staažiga Tartu vallavanemat Aivar Soopi nimetada lihtsalt kütusevargaks. Toimingupiirangu rikkumise ja valla raha eest endale kütuse ostmise eest karistas kohus Soopi üheaastase tingimisi vanglakaristusega, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Peale selle ütles kohus, et Soop peab kolm aastat avaliku võimu juurest eemale hoidma ehk Tartu vallavanemana ta enam töötada ei tohiks.

Aivar Soop aga ametist tagasi ei astunud ja kaebas kohtuotsuse edasi. Seega veeres pall vallarahva valitud Tartu volikogu kätte.

Neljapäeval pididki volinikud otsustama, kas vallavanemale tuleks umbusaldust avaldada. Koalitsiooni häältega jäeti Soop ametisse. Vallavolikogu esimees Üllar Loks ütles, et tema Soobi umbusaldamisel mõtet ei näinud.

"See on selge, et selline mees nagu Aivar Soop lähiajal Tartu valla kohalikus poliitikas osaleda ei saa. Lihtsalt küsimus on selles, millisel moel ta läheb praegusest vallatoimetamisest eemale. Täna on mulle teada, et ta on eilsest saadik haiguslehel, nii et ta niikuinii ei toimeta ja ma leian, et see umbusaldamine ei muuda midagi," rääkis Loks.

Üht-teist oleks umbusaldamine ikkagi muutnud. Nimelt, kuna Tartu vald läks haldusreformiga vabatahtlikult kaasa, ootab Soopi uue vallavanema ametissenimetamise järel aastapalga suurune lahkumishüvitis. Kui Soopi oleks umbusaldatud, oleks ta hüvitisest ilma jäänud.

Mis puudutab uut Tartu vallavanemat, siis selle loodab volikogu valida tuleval kolmapäeval. Vallavanema väljakuulutamiseks korraldati konkurss ja poolteist tundi enne selle lõppu oli volikogule laekunud juba 17 avaldust.

"Ta peab volikogus jätma endast piisavalt veenva mulje, et minna edasi sellisel kujul, et etteheited, mis eelmise vallajuhi puhul on olnud, enam ei korduks. Olen mina ka selle eest vastutav, et eelmine volikogu vallavanemat väga tõsiselt, mõnikord liiga üleusaldas," rääkis Loks.

Sellega lood Aivar Soobist siiski ei lõppe, kuna septembris esitati talle juba uus kahtlustus. See puudutab riigihanke nõuete rikkumist ja taaskord omastamist.