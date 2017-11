Moora: üldiselt tehakse katuserahade jagamisele liiga

"Vaadates seda, kuidas katuseraha praegu meil üldiselt kommenteeritakse ja vaadatakse, siis minu hinnangul pigem katuserahale keskmiselt tehakse liiga," märkis Moora "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus.

Samas on alati toetatavate nimekirjas häirivaid projekte või objekte.

"Ei saa ka teisiti avalikkus sellele läheneda, kuna paratamatult selles väga pikas toetatud projektide, ühingute, seltside, üksikobjektide reas on ikkagi alati teatud hulk selliseid, mis haisevad ebameeldivalt," lisas ta.

Moora tõi näiteks, et seekordsetest toetatavatest projektidest on häiriv SDE rahaeraldus raamatule, mille idee algataja on nende enda parlamendisaadik Marianne Mikko. "See konkreetselt on inetu juhtum," märkis ta.

Keskmiselt on tema arvates aga enamik inimesi nõus projektidega, kuhu katuseraha antakse.

"Ei saa öelda, et need oleks mittevajalikud asjad, ainult oma inimestele sokutamine või oma ühingutele. Need on sellised asjad, kus parlamendisaadikud saavad hoida oma ringkonnaga mingit praktilist sidet. Vastasel juhul oleks parlamendisaadiku roll täna selline, et valitsuses, ministeeriumites pannakse eelarve kokku, see saadetakse parlamendile lihtsalt heaks kiitmiseks," selgitas Moora.

Reformierakond on opositsioonis olles katuserahast loobunud. Moora sõnul on sellisel otsusel populismi maik juures.

"Vaadata katuseraha ainult korruptiiivsena ei ole mingit põhjust. Samas alati pahameel sellega tuleb. Samamoodi, me justkui tahame, et riigikogu liikmed oleksid koduringkonnas nähtavad ja neil oleks side koduvallaga, aga me oleme pahased, kui nad kasutavad autosõiduhüvitisi. Me tahame, et neil säiliks kontaktid inimestega, et nad tunneksid kohalikku elu, näeksid probleeme, aga samal ajal me justkui ei luba neil selle heaks midagi teha," arutles Moora.

"See kriitika justkui kogu aeg tuleb, aga on sisemiselt natuke vastuoluline. Ja seda kriitikat ennetades ilmselt tegi Reformierakond otsuse, et paistame meie selle asja taustal valgemad välja," lisas ta.

Moora sõnul oleks Reformierakonna otsus usutavam, kui nad oleksid seda teinud ka koalitsioonis olles või teinud seaduseelnõu vormis ettepaneku katuseraha kaotamiseks.