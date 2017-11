Võrumaa teenustapamaja peaks parandama lambaliha saadavust kohalikel lettidel

Põlvamaalt Kanepis pärit Martti Kaleva on Eesti Lambakasvatajate Ühistule kuuluva tapamaja esimene klient. Oma 60-pealisest karjast on ta viimsele teekonnale toonud kümmekond looma, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma saan siit normaalselt töödeldud lihakeha tagasi ja sõltuvalt liha konditsioonist, on ta siis vorst, hakkliha või lihana kasutatav toit," selgitas Kaleva.

Tegemist on olulisema hetkega kui esialgu paistab. Lisaks lambakasvatusele on Kaleval ka väike toitlustusasutus, kus muu hulgas leiab menüüst ka lambalihatoite.

Paradoksaalsel kombel tuli need aga valmistada Uus-Meremaalt toodud külmutatud lambalihast, sest oma lambaid polnud tal senini võimalik piirkonnas nõuetekohaselt tappa. Seda vaatamata tõigale, et Eestis on 20 tapamaja, kus on võimalik ka lambaid tappa.

"Me oleme mõned aastad üritanud suurematele pakkuda, küsisime õigemini tapateenust, et saaks sealt selle lihakeha tagasi, aga kõigil on järjekorrad pikad, omad toodangud või hind on selline, mis pigem teeb miinust kui sealt mingit kasu saad," selgitas Kaleva.

Tapamaja avamisega loodetaksegi täita seni turul valitsenud tühimik, mis ühtlasi annab võimaluse tuua turgudele nii lambaliha kui ka lambalihasaadusi.

"Eelkõige otseturundajatele on see hea asi, mida me praegu siin teeme. Nad saavad võimaluse konkreetselt oma loomast tehtud toodet müüa," rääkis Eesti Lambakasvatajate Ühistu juhatuse esimees Rainis Ruusamäe.

Vastavatud lambakasvatajate ühistu teenustapamajas sai tööd kaks inimest ning hiljemalt uuest aastast on tapamajas võimalik tappa ka mahelambaid.