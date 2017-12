Alanud detsembriga on talverehvid autodel kohustuslikud

Maanteeamet tuletab meelde, et alates reedest peavad autodel all olema talverehvid.

„Talvisel teel suverehvidega sõites seame ohtu nii enda kui kaasliiklejate elu,“ lausus maanteeameti liiklusekspert Villu Vane. „Mida paremad on rehvid, seda kindlamalt püsib auto teel. Talverehvide puhul on oluline meeles pidada, et talverehvi mustri jääksügavus peab olema suurem kui 3 mm.“

Riigi ilmateenistuse andmetel on reedel oodata lume- ja lörtsisadu, mis võib kohati tugev olla. Maanteeamet teehoolde tellijana kinnitab, et kõik riigiteede hooldust tegevad ettevõtjad on talihooldeks valmis, kuid sellele vaatamata võivad teed muutuda ootamatult libedaks.

Sõidukijuht peab arvestama, et talvised sõiduolud erinevad kardinaalselt suvistest ning ootamatut libedat teed tuleb võtta praegusel aastaajal normaalse nähtusena.

Maanteeamet soovitab autojuhtidel vältida möödasõite ning muutlike ilmaolude korral olla eriti ettevaatlik, sest ka lühikese distantsi korral võivad teeolud oluliselt erineda. Meeles tasub pidada, et naast- ja lamellrehvid ei lisa turvalisust, kui talvel suvise sõidukiirusega sõita.