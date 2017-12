Börsipäeva kõlistas avatuks börsile sisenemist kolm aastat ette valmistanud valdusfirma Eften Capitali tegevjuht Viljar Arakas.

Fondivalitseja suurimad omanikud ongi vennad Viljar ja Arti Arakas. Efteni ülekaalukalt suurim investeering on Saules Miestase ostukeskus Leedus, mille väärtuseks hinnatakse ligi 31 miljonit eurot.

Eelkõige jaeinvestoritele suunatud kinnisvarafond alustas kauplemist väikeses mahus, sest soovib kapitali kaasata vaid konkreetsete arendusprojektide heaks.

"Me ehitame Hortesele Tähesaju linnakusse Bauhausi taha ja Selveri kõrvale uue poe, mis siis hakkab teenindama nö Ida-Tallinnat, kui me omame ka Hortese poodi Laagris, mis teenindab Lääne-Tallinnat. Me lõpetame Laagri Selveri ehituse, mis on valmis kahe nädala pärast ja meil käib ka suuremahuline ümberehitus Riias, DSV logistikakeskuses, mis lõppeb ka kuskil nelja kuu pärast, et see kapital, mida täna kaasatakse, on meil täpselt teada, kuhu ta järgmise poole aasta jooksul läheb," rääkis fondivalitseja Eften Capital tegevjuht Viljar Arakas ERR-ile.

Tulevikus, kui uued arendusprojektid küpseks saavad, korraldatakse ka uued emissioonid, kinnitab Arakas.

"Kuna me investeerime väga suures osas ka isiklikku raha, siis me oleme kindlasti hästi konservatiivsed ja tänases kinnisvaraturu hetkeolukorras, kus hinnad on tõusnud päris palju, on lihtsalt neid sobilikke investeerimisobjekte raskem leida kui aasta või kaks tagasi, sellepärast on emissioon väiksem," selgitas Arakas.

Uued tulijad juba uuel aastal

Viimane uustulnuk Tallinna Börsil oli LHV Pank poolteist aastat tagasi, veel enne seda börsile tulnud PR Foodsi (endise Premia) avang jäi 2010. aastasse.

Ehkki Eften Capitali emissioon on väike, peab börs selle mõju siiski oluliseks.

"Ma arvan, et iga uus emissioon, ükskõik kui väike see on, omab positiivset mõju eeskätt investoritele, kellel on uus alternatiiv, kuhu oma raha paigutada," ütles Nasdaq Tallinna juhatuse esimees Kaarel Ots. "Meil on täna töös ikkagi päris mitu ettevõtet, kes täna töötavad juba selle nimel, et järgmisel aastal meiega liituda."

Selliseid ettevõtteid on praegu kuus. Nende seas on ka riigiettevõtted Tallinna Sadam ja Enefit Green, ülejäänuid ei saa börsijuht veel nimetada. Lisaks käivad läbirääkimised ka Coopi Panga ja Luminori pangaga, ent seal on ajaperspektiiv pikem.

Efteni fondi aktsiad jõudsid börsile Autor: ERR