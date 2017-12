Nädala pärast tähistavad soomlased oma riigi 100. sünnipäeva. Kuulsad eestlased meenutasid sel puhul oma põnevaid kogemusi Soomega. Jaagup Kreem tunnistas, et just Soomes elades otsustas ta, et saab kunagi rokkariks.

“Sa saad ju ise ka tegelikult aru, et selle teemaga sa doktorantuuri ometi ei lõpeta,” ütles kolleeg Katri Lamesoole, kui kuulis, et oma väitekirjas uurib ta ahistamist.

Praeguseks on Eestil üle 27 000 e-residendi, kes juhivad üle 4000 ettevõtte, millest pea pool on uued, just e-residentide asutatud ettevõtted. ERR.ee näitab otsepildis kell 14 algavat üritust, kus avalikustatakse e-residentsuse majandusliku mõju analüüs.

USA meedias spekuleeritakse, et president Donald Trump võib lähiajal Tillersoni välisministriametis välja vahetada. Presidendi personaliülem John Kelly teatas neljapäeval, et kuulujutud ei vasta tõele.

