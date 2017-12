PPA ootab Gemaltolt avalikku vabandust

Politsei- ja piirivalveameti identiteedi ja staatuste büroo peaekspert Kaija Kirch ütles reedesel bressibriifingul, et omavahelises suhtluses on Gemalto vabandust palunud.

"Oleme Gemaltoga läbirääkimisi alustanud. Ootame Gemalto poolt samme ja et nad esitaks ka avaliku vabanduse Andreas Lehmanni kui nende ametliku esindaja kommentaaride pärast. Mitteametlikult, nii-öelda omavahel on nad meie ees vabandanud, aga avalikku vabandust me siiamaani siiski näinud pole," lausus Kirch.

Küsimusele, kas Gemalto on tunnistanud, et suvist ID-kaardi turvariskist informeerimist ei olnud, vastas Kirch: "Nad on saatnud kirja, kus tunnistanud, et nad olid [Lehmanni] kommunikatsiooni pärast üllatunud ja see ei ole nende seisukoht."

Gemalto on Eesti ID kaartide tarnepartner olnud pikalt ja alates 2002. aastas on toodetud meile 3 420 000 kaarti.

Eelmisel nädalal süüdistas Gemalto esindaja Andreas Lehmann Eesti ametiasutusi turvanõrkuse varjamises, mille PPA ja RIA tagasi lükkasid. Sel nädalal kaotas Lehmann oma töö ettevõtte esindajana.

ID-kaarti on uuendanud 310 000 inimest

Riigi Infosüsteemi Ameti eID valdkonna juht Margus Arm ütles briifingul, et detsembri alguseks oli kuu aja jooksul oma ID-kaardi sertifikaadid uuendanud kokku ligi 310 000 inimest. Neist ligi 240 000 kauguuendamise teel ja ülejäänud 70 000 inimest PPA teenindustest.

ID-kaartide kasutusstatistika näitab Armi sõnul, et inimesed pole oma kasutusharjumust muutnud. ID-kaarte kasutatakse sama aktiivselt, kui enne turvariski ilmsikstulekut.