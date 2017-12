Tänavune sügis läheb ajalukku erakordselt sajusena

Nädala pärast tähistavad soomlased oma riigi 100. sünnipäeva. Kuulsad eestlased meenutasid sel puhul oma põnevaid kogemusi Soomega. Jaagup Kreem tunnistas, et just Soomes elades otsustas ta, et saab kunagi rokkariks.

“Sa saad ju ise ka tegelikult aru, et selle teemaga sa doktorantuuri ometi ei lõpeta,” ütles kolleeg Katri Lamesoole, kui kuulis, et oma väitekirjas uurib ta ahistamist.

Lõppenud november paistis aga silma ka selle poolest, et ilm oli normist pea kaks kraadi soojem. Tänavusel hingedekuul oli Eesti keskmine õhutemperatuur 3,3 °C, mis on 1,9 °C normist kõrgem (paljuaastane keskmine 1,4 °C). Kõige soojem oli novembris 7. kuupäeval Ruhnus, kui õhusooja mõõdeti 10,1 °C, miinimumtemperatuur registreeriti aga 2. novembril Narvas ja selleks oli -9,2 °C.

