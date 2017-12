LGBT ühing keeldus sotside katuserahast

Ühingu pressiesindaja Brigitta Davidjants ütles ERR-ile, et raha jagamise tingimused ei ole piisavalt läbipaistvad.

"Eesti LGBT Ühing on tänulik, et Sotsiaaldemokraatlik erakond soovis toetada ühingu huvikaitse- ja koolitustegevusi 10 000 euroga. See rahasumma oleks ühingu tegevuses olnud suureks abiks. Otsustasime siiski raske südamega toetusest loobuda, sest lähtume oma tegevuses Vabaühenduste Liidu juhistest ning oleme seisukohal, et katuserahade jagamise tingimused on liialt läbipaistmatud," kommenteeris Davidjants.

Sotsid pakkusid Eesti LGBT ühingule teavitustööks ja eestkostetegevuseks 10 000 eurot.