Kaitseväe luurejuht: Venemaa elektrooniline võimekus üllatas Zapadil

"Mind üllatas, kui palju suutsid nad oma endi sõdureid elektrooniliselt segada. Kõik see toimus tasemel, mida me ei ole seni näinud. Ja nad tegid seda nii maa- kui ka õhuvägedega. See avaldas muljet," rääkis Rosin.

Luurejuht selgitas, et võimalikus konfliktis venelastega on see oht, et kui neid segatakse elektrooniliselt, suudavad nad edukalt kasutusele võtta tsiviilvõrgu, mis annab neile eelise. Rosina sõnul õppisid Vene sõdurid, kuidas siseneda kaabelvõrku oma sideprobleemide lahendamiseks.

Luurejuhi hinnangul on see teiselt poolt piiri vaadatuna kompleksne probleem, kuidas venelasi elektrooniliselt mitte pelgalt segada, vaid milliseid kommunikatsioonisüsteeme halvavaid lahendusi veel kasutada.

"Ilmselt on selleks tarvis teatud kübertegevust. Samas peame mõtlema, kuidas me suudame oma kommunikatsioonisüsteeme kaitsta. Me peame teadma, millised on võimalused, kui satume elektroonilisse sõtta," lausus luurejuht.

Septembris tutvustas rahvusvaheline kaitseuuringute keskuse raportit Venemaa elektroonilise sõjapidamise võimekusest. Kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute juhataja Kusti Salm ütles toona, et Venemaal on hea võimekus positsioneeringuid petta, rikkuda sihtmärgi tuvastamist ning oskus maha maha suruda võrke.

Ta tõi esile, et NATO Venemaa motoriseeritud brigaadis on eraldi kompanii elektroonilise sõjapidamise jaoks. Ameerika Ühendriikides ja enamikus NATO riikides seda pole.