Rahumägi: sisemiste tõmblustega Reformierakond järgmisi valimisi ei võida

Rahumägi sõnul ei ole parteijuhi Hanno Pevkuri ja talle eelmisel kongressil vastu kandideerinud Kristen Michali vahel tegemist niivõrd otsese vastasseisu, kuivõrd Michali isikliku probleemiga.

"Ma arvan, et rohkem väljapoole tundub nagu oleks vastasseis Pevkuri ja Michali vahel. Sissepoole on see pigem Michali isiklik probleem," ütles Rahumägi.

"Isiklik probleem on see, et selle Reformierakonna põlvkonna jaoks, kes täna Reformierakonnas poliitika kujundamisel osalevad, on tänane olukord täiesti ootamatu ja enneolematu. Nad on kasvanud tänasesse poliitilisse vormi niiöelda olles võimul. Nad ei ole kunagi pidanud olema opositsioonis. Nad ei ole kunagi pidanud taluma sellist olukorda nagu täna on. See tekitab selliseid hetki, mis väljenduvadki täpselt sellisel moel nagu täna ajakirjanduses peedeldub," kommenteeris Rahumägi.

Rahumägi rääkis, et laiemalt pilti vaadates on erakonnas ja ka Eestis Pevkurile toetus olemas.

Reformierakonna järgmine korraline kongress peaks toimuma 2019. aasta jaanuaris. Riigikogu valimised on kõigest kaks kuud hiljem.

"Selge on see, et kaks kuud enne valimisi teha mingeid dramaatilisi vangerdusi ei ole kindlasti Reformierakonna ega Eesti huvides," lausus Rahumägi.

"Siin ei ole tegemist Hanno Pevkuri ja Kristen Michali vastasseisuga, vaid väga tõsiste valikutega Reformierakonna sees, kus ei ole võimalik sellistele isiklikele tasanditele langeda. Kui see peaks juhtuma, et Reformierakonnas tekivad mingisugused sisemised tõmblemised, siis Reformierakond päris kindlasti ei võida järgmisi valimisi. See on ka Kristen Michalile ja ka kõikidele teistele, kes ei suuda uues olukorras oma pettumusest üle saada täpselt samasugune seis nagu kõikidele ülejäänutele," ütles Rahumägi veel.