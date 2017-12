Kopli liinidel haigutab tühjus: arendaja puuduvat ehitustegevust ei põhjenda

“Sa saad ju ise ka tegelikult aru, et selle teemaga sa doktorantuuri ometi ei lõpeta,” ütles kolleeg Katri Lamesoole, kui kuulis, et oma väitekirjas uurib ta ahistamist.

Universum on parima seda kirjeldava mudeli kohaselt täis silmale ja teistele meeltele nähtamatut ainet. Maa orbiidil tiirlev Hiina satelliit DAMPE on täheldanud riigi teadlaste sõnul oma esimese tegevusaasta jooksul võimalikke tumeainele viitavaid signaale.

Praegu on käimas Eesti eesistumise kõige kiirem periood. Üks selle võtmeisikuid Brüsselis on Eesti ELi alalise esinduse asejuht Clyde Kull, kes peab viimasel ajal öösel magamise asemel peamiselt läbirääkimisi, et Euroopa Liitu erinevates küsimustes lepitada.

"Projekti olulisemaks riskiks on arendustähataja pikkus, see tähendab pikaajalise prognoosi realiseerimise riski, mis sisaldab sisend- ja väljundhindade prognoosi, nõudluse ja pakkumise prognoosi, makromajanduslikke riske, demograafilisi riske ja nii edasi," loetles Mäger.

Mäger selgitas, et linna eesmärk oli leida Kopli liinide maa-alale arendaja, kes ehitab välja sealse elamuala koos vajaliku taristuga, kuid ajaline perspektiiv on olnud probleemiks nii projekti turustamisel kui ka realiseerimisel.

Tema sõnul tuleb Kopli liinide puhul arvestada, et tegemist on ambitsioonika projektiga, mis hõlmab umbes 17 hektari suurust maa-ala ning nõuab suuremahulisi investeeringuid ja paindlikkust.

Linnavaraameti esindaja sõnul on see arendus elujõuline, kui on tagatud paindlikkus äriplaani realiseerimiseks, mistõttu ei ole lepingulises suhtes ette nähtud ehitustähtaegasid.

Arendaja kodulehel on Kopli arenduse 1. etapp küll välja toodud, kuid valmimisaja lahtris on vaid teadmatust tähistav kriipsuke ja rohkem infot liinidel plaanitava kohta sealt ei leia.

Palve peale siiski ka konkreetsetele küsimustele vastata ütles Rump, et siin see asja iva ongi.

Fund Ehituse tegevjuht Eiki Rump vastas ERRi küsimusele, millises järgus uusehitiste rajamine praegu on ning kas ta oskab kinnitada või ümber lükata piirkonnas sagedamini liikujate tähelepanekut, et mingit ehitustegevust seal ei toimu, napisõnaliselt.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel