Analüüs: e-residentsus on toonud Eestile tulu 14,4 miljonit eurot

Esimese kahe tegevusaastaga on e-residentsuse programm Eesti riigile toonud hinnanguliselt 14,4 miljonit eurot tulu, millest 1,4 miljonit eurot on puhastulu ja 13 miljonit eurot kaudset sotsiaal-majanduslikku puhastulu, leiab konsultatasioonifirma Deloitte oma analüüsis.

Deloitte’i tehtud e-residentsuse programmi majandusliku mõju analüüsi kohaselt võib e-residentsuse programm aastaks 2021 tuua Eesti riigile hinnanguliselt ligikaudu 31 miljonit eurot puhastulu ning ligi 194 miljonit eurot kaudset sotsiaal-majanduslikku puhastulu, teatas EAS.

Eelduslikult on Eesti riigil aastaks 2021 ligikaudu 150 200 e-residenti, kes on loonud selleks ajaks 20 200 ettevõtet. Vastavalt analüüsile on aastaks 2025 keskmine tegutsev e-residendi ettevõte Eestisse jätnud ligikaudu 70 000 eurot otsest ja kaudset puhastulu.

E-residentsuse programmi juht Kaspar Korjus lisas, et iga e-residentsuse programmi investeeritud euro toob hinnanguliselt Eesti riigile tagasi 100 eurot.

E-residentsuse programmi kolmanda tegevusaasta lõpuks on Eestis 27 000 e-residenti 143-st erinevast riigist ning nad on loonud 2847 ettevõtet, kes on maksnud 2,8 miljonit tööjõumakse. E-residentidest 640 füüsilisele isikule on tehtud palgaväljamakseid, mille pealt on makse tasutud 5 miljonit eurot.

Eesti on esimene riik maailmas, mis hakkas alates 2014. aasta detsembrist pakkuma riigi väljastatavat digitaalset residentsust mitteresidentidele. E-resident saab asutada ettevõtte interneti teel, juhtida ettevõtet ise kohal viibimata, tegutseda asukohast sõltumatult. E-residentsus ei anna kodakondsust, maksuresidentsust, elamisluba ja Eestisse või Euroopa Liitu sisenemise luba.