Tegemist on kõrgeima ametiisikuga, keda süüdistatakse juurdluse raames, mis puudutab võimalikku kokkumängu Trumpi kampaaniameeskonna ja Moskva vahel.

Flynnile esitati neljapäeval süüdistus seoses valetamisega tema eraviisilise kohtumise kohta Venemaa suursaadiku Sergei Kisljakiga, kellega ta arutas Moskvale Barack Obama valitsuse poolt kehtestatud sanktsioone, ilmnes kohtu dokumendist.

Flynn peaks astuma kohtu ette reedel.

Flynn pidi Trumpi rahvusliku julgeolekunõuniku kohalt lahkuma jaanuaris, kui tuli välja, et ta oli oma Valge Maja kolleegidele ja ka asepresident Mike Pence'ile andnud ebapiisavat infot suhtluse kohta, mis tal oli olnud Venemaa USA suursaadiku Sergei Kisljakiga üleminekuperioodi ajal.

Trumpi administratsioon on mõista andnud, et iseenesest polnud üleminekumeeskonna liikme Flynni kontaktid Vene suursaadikuga midagi erilist ja ebaseaduslikku ning et tagasiastumise - sisuliselt vallandamise - põhjuseks olid ikkagi administratsiooni liikmetele tema poolt antud valeütlused.

Erukindral Flynni näol oli juba valimiskampaania ajal tegu ühega neist isikutest, keda Trumpi kriitikud süüdistasid liiga lähedastes või kummalistes suhetes Venemaaga.

Pärast erruminekut oli Flynn olnud regulaarselt analüütikuks Venemaa propagandavahendiks peetavas telekanalis RT ning 2015. aastal istus ta ühel RT galaõhtul president Vladimir Putini lähedal. Galaõhtul peetud kõne eest sai ta oma konsultatsioonifirma kaudu ka RT käest raha.

Pärast ametist lahkumist tuli välja ka see, et ta on oma konsultatsioonifirma kaudu teinud lobitööd ka Türgi valitsuse heaks.