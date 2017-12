EL hakkab arutama ettepanekut kellakeeramine lõpetada

Simson rääkis ERRi raadiouudistele, et eeldatavasti tutvustab Soome esmaspäeval ja teisipäeval toimuvas transpordinõukogus oma algatust ja saab komisjonilt ka vastuse, kas selle teemaga minnakse edasi.

"Teada on, et Euroopas on ka Euroopa Parlamendi tasemel tehtud uuring, kus on kaardistatatud suveajale ülemineku kasud ja kahjud. Soome eelkõige tugineb tervise argumendile - mõnele inimesele suveaeg lihtsalt ei sobi. Aga vastu on panna ka selguse argumendid, näiteks kas või transpordi korraldamisel," lausus ta.

Kui iga liikmesriik otsustaks ise, kas minna üle suveajale või mitte, oleks Simsoni sõnul praegusest märksa keerulisem saada paika ülepiirilisi transpordigraafikuid, kuid see puudutaks ka teisi valdkondi.

"Maailma mastaabis on ka riike, kes kella kevadeti ei keera. Ka rahvusvahelistel lendudel on probleemiks see, et Euroopa keerab suveaega ühel ja Põhja-Ameerika teisel ajal ning seal on nädalane vahe, kus graafikud on teistsuguste tunnivahedega kui muul ajal. Seetõttu see on praegu transpordiministrite arutada," selgitas majandusminister.

Teema puudutab tema sõnul eelkõige meie piirkonna riike, kus valget aega on eri aastaaegadel väga ebavõrdselt.

"Tegemist on infopunktiga, kus soomlased tutvustavad oma seisukohti ja teised riigid oma seisukohta välja kujundama ei pea. Eelkõige on see punkt, kus Soome soovib teada, kas Euroopa Komisjon teema üldse avab," lausus Simson.

Suveaja kadumist toetas Soome parlament, tuginedes kodanike pöördumisele.