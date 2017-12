"Inimesed elavad oma elu ikka nii, nagu loodus neid on loonud," ütles Nestor reedel BNS-ile.

"Kahel õnnelikul koos elaval inimesel on seejuures kaunis vähetähtis, mis põhiseaduses kirjas on. Mitmed kirikud eri riikides austavad ka täna inimeste vaba soovi ja registreerivad samasooliste abielusid. Eks kõrgeauline peapiiskop näeb, et sama küsimus on tegelikult üleval ka Eestis. Põhiseadusega ei peaks kirikus toimuvasse arutelusse sekkuma. See ei oleks viisakas," lisas ta.

Viilma tegi neljapäeval Toomkirikus advendimõtisklusel ettepaneku täiendada põhiseadust sättega, mis sõnastab selgelt abielu ainult ühe mehe ja ühe naise vahel sõlmitud liiduna ning seejärel reguleerida eriseadusega ülejäänud koos- ja ühiseluviisid.

Viilma selgitas Facebookis, et ta ei teinud oma kõnes ettepanekut defineerida perekonda, vaid abielu mehe ja naise vahel sõlmitava liiduna.

"Abielu on Piiblis selgelt defineeritud ning sealt on see mõiste ka pärit ilmalikult registreeritud mehe ja naise kooselu definitsioonina. Seetõttu arvan, et pigem on ebaviisakas see, kui tänane ilmalik tsiviilühiskond selle mõiste ilma kristlastega arvestamata püüab ise uuesti või ümber mõtestada," kirjutas Viilma.

"Perekonnast kui sellisest ma aga oma kõnes põhiseaduse kontekstis ei kõnelenud. Kui see väike möödarääkimine nüüd kõrvale jätta, saaksime ehk asja rahulikult edasi arutada," lisas ta.

2014. aastal riigikogus vastu võetud kooseluseadus jõustus 2016. aasta alguses, kuid selle rakendusaktid on praeguseni vastu võtmata.