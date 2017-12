Kodanikud ja ettevõtted peavad Euroopa Liidus üle riigipiiride liikudes sageli ametlikule asjaajamisele üllatavalt palju aega ja energiat kulutama, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ettevõtetele välismaal tugiteenuseid pakkuv 1Office ütleb, et ühtset turgu ei ole täna olemas.

"Euroopa vaates peaks esmalt üle saama hügieeniprobleemidest. Ainuüksi ettevõtte loomine ise on Euroopa riigiti väga erinev ja keeruline. Sealt edasi järgmine samm on konto saamine, mitteresidente pangakontoris sageli jutule ei võetagi," selgitas 1Office'i tegevjuht Ragnar Everest.

Plaani, millele majandusministrid sel nädalal heakskiidu andsid, võib nimetada portaali Teie Euroopa järgmiseks versiooniks. See hakkab ühelt poolt olema lingikogu kõigi liidu riikide asjaajamise reeglitega ja mitte ainult ühes keeles.

Veelgi olulisem on aga see, et riigid lubavad teha internetis kättesaadavaks 14 põhitoimingut, sealhulgas firma registreerimise.

"Meie oleme harjunud sellega, et asju saab lahendada kiirelt ja paberivabalt. Kui see asjaajamiskultuur laieneb kogu Euroopale, siis me võidame ajas ja saame näidata ka oma kolleegidele teistes riikides, et siin on võit nii ajas kui rahas," selgitas majandusminister Kadri Simson.

Euroopa Komisjoni hinnangul aitaks kaheksa kõigile ligipääsetavat e-riigi teenust ettevõtetel aastas säästa 170 miljonit eurot.